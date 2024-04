Juve Milan, Allegri e Pioli avvisati: la sentenza sull’allenatore

Alle 18:00 andrà in auge uno tra i più classici dei big match, Juventus-Milan. I due club sono pronti a dare spettacolo nonostante lo scudetto sia ora irraggiungibile.

Juventus-Milan, a prescindere dalle posizioni in classifica, rimane una partita parecchio sentita dalle due tifoserie e anche per questo le due squadre sono pronte a darsi battaglia sul prato dell’Allianz Stadium di Torino alle ore 18:00. Il primo posto è oramai irraggiungibile per chiunque ma le due compagini ora devono agguantare il posto in Champions.

Il Diavolo è molto più vicino all’accesso alla massima competizione europea anche per la prossima stagione, i bianconeri avranno oggi una mano dai loro tifosi e proveranno ad avallare la corsa Champions. All’andata la squadra di Max Allegri ottenne un’importantissima vittoria a San Siro, che fece entrare in profonda crisi i rossoneri di Stefano Pioli.

Tutta la verità sul possibile approdo di Thiago Motta su un’altra panchina italiana

Thiago Motta è certamente uno degli allenatori italiani maggiormente chiaccherati nel panorama calcistico europeo, il suo lavoro col Bologna è sotto gli occhi di tutti perchè sta compiendo un vero e proprio capolavoro. Il Bologna può tornare in Champions League dopo ben 60 anni dall’ultima volta.

L’unica volta che i felsinei parteciparono alla competizione fu nella stagione 1964/1965 quando nella Coppa dei Campioni la monetina determinò la sua uscita con l’Anderlecht. I club si sono resi conto di ciò che può dare Motta, il Milan e la Juventus molto probabilmente cambieranno guida tecnica e quindi si era pensato ad un possibile affondo.

Thiago Motta guarderà la gara per il suo Bologna ma non solo. Tra le due compagini potrebbe esserci la futura squadra dell’allenatore di San Paolo. Stando a quanto riportato dal noto giornalista e esperto di mercato Alfredo Pedullà , il coach del Bologna è uno degli indiziati numero uno per sostituire Massimiliano Allegri.

D’altro canto, dichiara il giornalista, il Milan non rivede in Thiago Motta una possibile opzione per il futuro visto che Cardinale sta sondando profili differenti, il Milan è fuori alla corsa per Thiago Motta da mesi. Stamane si sta avvalorando la tesi secondo cui Lopetegui potrebbe divenire la nuova guida tecnica del club in Via Aldo Rossi.

Thiago Motta quindi guarderà la gara dell’Allianz Stadium con occhio interessato ai bianconeri, sperando che l’esito finale della gara possa avvantaggiare il suo Bologna in un traguardo storico che si avvicina ogni secondo di più