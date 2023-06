Calciomercato Milan, non tramonta l’idea Okafor: la richiesta del Salisburgo

La post season del Milan non è cominciata come tutti credevano. Maldini e Massara, nonostante il loro ottimo lavoro negli anni, non fanno più parte della dirigenza rossonera. Il diavolo, però, con l’avvio del calciomercato alle porte non può stare a guardare e quindi ci sono già nomi caldi nel taccuino della dirigenza.

Uno dei reparti della squadra di Stefano Pioli da migliorare è sicuramente l’attacco. Giroud, nonostante la buona stagione, è un classe ’86 e non può reggere fisicamente un’altra stagione intera senza ricambio. Origi, invece, ha altamente deluso le aspettative nella prima stagione in rossonero. Uno degli obiettivi del Milan per migliorare il reparto offensivo è sicuramente Noah Okafor del Salisburgo.

La richiesta del Salisburgo

Okafor

L’attaccante classe 2000 è da tempo nell’orbita rossonera. Già Maldini e Massara avrebbero voluto portare l’attaccante a Milano che non rinnoverà il suo contratto con il Salisburgo in scadenza il 30 giugno 2024. Molto probabilmente Okafor lascerà il Salisburgo già nella sessione estiva di calciomercato. Il club austriaco, però, per cedere l’attaccante svizzero chiede 20 milioni di euro.