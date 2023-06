Dalla Francia, possibile sgarbo all’Inter: c’entra Thuram!

Il calciomercato estivo è ormai alle porte. Dopo aver concluso la stagione al quarto posto e aver raggiunto la semifinale di Champions League, la dirigenza rossonera dovrà mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa che possa competere in tutte le tre competizioni. Una delle carenze nella rosa del diavolo è sicuramente quella del parco attaccanti. Sono solo due le prime punte: Giroud, che non può reggere una stagione intera a causa della sua carta d’identità, e Origi che ha altamente deluso le aspettative. Uno degli obiettivi del Milan è Marcus Thuram.

La novità su Thuram

Marcus Thuram ha il contratto in scadenza con il Borussia Mönchengladbach e non rinnoverà con il club tedesco. L’attaccante francese è un parametro zero su cui sono forti gli interessi di vari top club sia italiani sia europei. Come riportato da RMC Sport, sia l’Inter sia il Milan sono molto interessati al figlio d’arte. Al momento, però, i rossoneri sembrano essere in vantaggio sui cugini nerazzurri.