Colpaccio Chelsea, via libera per il Milan: ecco l’attaccante

Il Milan sonda il mercato, alla ricerca di un nuovo attaccante. Il rinforzo può arrivare dal Chelsea: i Blues sono pronti a cederlo.

Il Milan cerca nuovi gol per tornare competitivo ad alti livelli in campionato e vivere la Champions League da protagonista. Le riflessioni finalizzate a potenziare il reparto offensivo sono già scattate: nel mirino sono finiti soprattutto giovani talenti in rampa di lancio ma la dirigenza, al tempo stesso, non esclude la possibilità di ingaggiare elementi d’esperienza internazionale nel caso in cui le condizioni fossero particolarmente vantaggiose.

Diversi i profili valutati da Geoffrey Moncada che, su input del proprietario Gerry Cardinale, si occuperà di portare avanti le trattative. Nel suo taccuino, ad esempio, è segnato in rosso il nome di Marcus Thuram che ha deciso di lasciare a parametro zero il Borussia Mönchengladbach e trasferirsi in un altro campionato. Due, però, gli ostacoli che rendono complicata la pista in questione: in primis, l’alto stipendio (7 milioni netti) richiesto dal francese autore di 16 reti e 7 assist in 32 apparizioni. Su di lui, inoltre, ci sono varie altre squadre come ad esempio il Paris Saint Germain che a breve conta di intensificare i contatti con il suo entourage.

Complicazioni che hanno spinto la dirigenza a scandagliare altre piste. Una di queste, ad esempio, porta a Loic Openda il cui prezzo è salito a 35 milioni alla luce della folta concorrenza. Un’altra, invece, conduce ad una punta caduta in disgrazia nel suo attuale club ed in procinto di andare via: parliamo di Pierre-Emerick Aubameyang, ritenuto dal Chelsea tutt’altro che imprescindibile.

Milan, occhi puntati sulla punta del Chelsea

Il gabonese, dopo la folta campagna acquisti condotta a gennaio dai Blues, ha faticato a trovare spazio: nelle ultime 13 partite di Premier League, ad esempio, ha giocato soltanto 3 volte per un totale di 113 minuti trascorsi in campo. In una è rimasto in panchina, senza essere utilizzato mentre nelle altre 9 è stato addirittura escluso dalla lista dei convocati. Il suo contratto scade nel 2024 ma il divorzio andrà in scena già a breve, visto che i londinesi appaiono intenzionati ad arruolare un nuovo bomber.

Il Chelsea, stando a quanto riportato dall’Evening Standard, vuole Nicolas Jackson di proprietà del Villarreal. Il costo di 30 milioni di sterline non rappresenta un problema per il club, pronto a chiudere la pratica a stretto giro di posta. Nel caso in cui il colpo dovesse concretizzarsi, allora Aubameyang verrebbe messo alla porta: il Milan è alla finestra, in attesa di sviluppi. Il casting prosegue ma l’ex Dortmund e Barcellona resta un’opzione concreta.