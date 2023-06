Colpaccio del Lipsia: era un obiettivo del Milan

Il Milan aveva messo nel mirino il giocatore ormai da tempo, ma non ha chiuso l’affare quando possibile per cui gli è stato soffiato dai tedeschi del Lipsia.

L’era del calciomercato rossonero disegnato dalle strategie di Paolo Maldini e Frederic Massara è terminato. La conclusione dell’ultima stagione sportiva ha comportato anche l’interruzione della collaborazione professionale dei due col Milan. Una decisione che ha avuto ripercussioni importanti sulla piazza, in particolare modo per ciò che la figura di Maldini rappresenta nella storia del club. Inoltre, ha generato uno giustificato senso di disorientamento rispetto alle scelte che la società compirà per rinforzare la rosa, in vista della nuova annata.

Sicuramente c’è innanzitutto una ricognizione generale degli obiettivi e delle necessità, le quali si chiariscono con il colloquio diretto con mister Stefano Pioli, ma anche tenendo in considerazione quali calciatori andranno via. Il tempo impegnato a fare il punto della situazione pare si sia rivelato fatale per un primo nome che circolava da tempo negli ambienti rossoneri.

Si tratta di Christoph Baumgartner, il 23enne centrocampista austriaco che si è disimpegnato con la maglia dell’Hoffenheim in modo straordinario nella stagione calcistica appena conclusasi in Bundesliga. Un tuttofare che si è imposto all’attenzione generale per le sue qualità, venendo così considerato dall’opinione generale come una delle migliori sorprese del campionato tedesco.

Milan, sfuma un obiettivo per il centrocampo: firmerà con il Lipsia

Nonostante la sua squadra abbia dovuto sudare freddo per conquistare la salvezza, e infatti è arrivata a ridosso in termini di punti dalla zona retrocessione, Baumgartner ha condotto un’annata coronata da sette gol e sette assist. A colpire più di tutto è stata la sua versatilità, infatti può occupare più zone del campo. È in grado di giocare da trequartista, ma anche come seconda punta. È capitato di vederlo centrale in avanti così come mezz’ala.

Non è difficile credere che con tali presupposti e con le necessità che ha la società, ben presto l’Hoffenheim ceda alle lunsighe più allettanti, ovvero quelle del Lipsia. Il Milan ci aveva seriamente pensato per sostituire Brahim Diaz, nel frattempo tornato al Real Madrid. Tuttavia a frenare gli impulsi dei rossoneri è stata la valutazione superiore a 25 milioni di euro. La domanda non spaventa però il Lipsia, che si è inserito con prepotenza e sarebbe proprio sul punto di concretizzare quindi annunciare il trasferimento del centrocampista.