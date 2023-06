Brahim Diaz si presenta al Real Madrid ed elogia il Milan: le sue parole

Quest’oggi Brahim Diaz ha svolto la classica conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Real Madrid. Nelle sue dichiarazioni, l’ex numero 10 rossonero ha voluto esprimere tutta la sua stima e riconoscenza nei confronti del Milan.

E’ iniziato il tempo degli addii nel club rossonero: Ibra, Maldini, Massara e ora anche il trequartista spagnolo Brahim Diaz. Dopo le 3 splendide stagioni realizzate in maglia rossonera, Brahim Diaz è tornato ufficialmente al Real Madrid. Il club rossonero ha fatto di tutto per evitare l’addio, ma a Madrid era già pronto il prolungamento del contratto fino al 2027.

La conferenza stampa: le parole di Brahim Diaz

Oggi la conferenza stampa di presentazione al Real Madrid, lo spagnolo ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, ha iniziato così: “Sono molto felice di tornare qui, nel miglior club del mondo. Il giorno più felice della mia vita? Sono molto contento, è il sogno di ogni bambino”

L’esperienza al Milan e l’addio:

“I tre anni al Milan mi sono serviti, sono maturato molto in campo e fuori. Vedrete un Brahim che arriva con tanta voglia di farcela. Ecco perché sono qui: per vincere nella migliore squadra del mondo. Al Milan ho dato il massimo, ora ho questa opportunità. Era la mia prima scelta, è qui che volevo giocare. Sarò sempre grato al Milan, mi ha fatto crescere in questi tre anni e aiutato molto. C’erano grandi aspettative e alla fine abbiamo restituito fiducia all’ambiente. A fine stagione è emerso questo scenario”

Differenze tra Liga, Premier e Serie A:

“Ho avuto il privilegio di imparare cose diverse da ogni campionato: la Premier è un po’ più fisica, la Liga molto più tecnica e in Italia è tutto più tattico”.

Il Real Madrid è quindi pronto ad accogliere dopo 3 anni il suo trequartista, mentre il Milan saluta uno dei protagonisti di queste ultime stagioni di campionato: il trequartista titolare per eccellenza.

Il club rossonero ha fatto di tutto per trattenerlo con sé, provando a formulare un’offerta di riscatto: troppo bassa per il Real. Termina così, dopo tre stagioni in prestito con 124 presenze e 18 gol, l’avventura rossonera dello spagnolo.