Costacurta e quella strana richiesta di Berlusconi: “Fu motivo di scontro”

L’ex difensore e bandiera del Milan ricorda alcuni momento con il defunto ex presidente Berlusconi. Ed un particolare una strana richiesta.

In casa Milan c’è ancora molto cordoglio per la scomparsa dell’ex presidente Silvio Berlusconi. I rossoneri sotto la sua gestione hanno praticamente vinto tutti i maggiori trofei calcistici. Un trentennio di successi, che hanno reso, dati alla mano, la presidenza dell’ex primo ministro la più lunga e vincente nella storia del Milan.

Naturale quindi che in questi giorni ci sia molto cordoglio da parte di tanti addetti ai lavori che, sia da dipendenti che da avversari, hanno avuto a che fare con Berlusconi nel mondo dello sport. Tra questi c’è anche Billy Costacurta. L’ex difensore e bandiera del Milan, che con la maglia rossonera, ha vissuto interamente la presidenza Berlusconi. Entrato nella rosa della prima squadra nel 1987, un anno dopo l’arrivo del nuovo proprietario, Costacurta ha legato tutta la sua lunghissima carriera ventennale, chiusa nel 2007 alla maglia del Milan.

Nei giorni del ricordo di Berlusconi, Costacurta ha voluto raccontare alcuni aneddoti sul rapporto tra l’ex presidente e i calciatori che in quei 30 anni sono passati al Milan. “Quando c’erano le designazioni del pallone d’oro, Berlusconi veniva con noi a cena“, ricorda Costacurta a Sky Sport. “Era l’inizio degli anni ’90 e in quella lista c’erano almeno 7-8 calciatori del Milan. Lui con una battuta veniva vicino a noi ci diceva ‘allora chi manca qui?’“.

Milan, Costacurta ricorda Berlusconi: “Una volta ci disse…”

Una personalità, quella di Berlusconi, che all’inizio i calciatori faticavano a capire. Costacurta rivela coma a volte alcune cose fatte dall’ex presidente apparivano strane, oppure richieste surreali. “All’inizio davvero alcune cose non le capivamo“, rivela l’ex difensore. “Ad esempio lui venne e ci disse di salire sull’aereo per andare all’Arena. Sulle prime pensammo che era una persona che non aveva capito dove stava. E invece se riguardiamo quanto poi è stato fatto…“. Con il senno di poi infatti il Milan ha conquistato 7 Scudetti, 5 Supercoppe italiane, una Coppa Italia, 5 Champions League, 4 Supercoppe europee e 2 Coppe Intercontinentali.

Costacurta però ricorda anche alcune richieste più particolari che erano diventate motivo di scontro dentro lo spogliatoio: “Una delle sue prime richieste fu quella di mollare le nostre fidanzate, fu un motivo di scontro. Ci sembravano cose da pazzi“. Poi però, come detto, il giudizio cambiò presto: “Se riguardo le immagini dei 30 anni successivi penso che i pirla eravamo noi. Lui e Sacchi ci chiedevano delle cose incredibili, con il senno di poi avevano ragione“.