Thuram-Milan, fiducia in aumento: il fattore che favorisce i rossoneri

Il Milan continua il pressing sul figlio dell’ex stella della Serie A, rossoneri in vantaggio sulla concorrenza.

Continuano i contatti tra il Milan e il giocatore francese, la meta è gradita dal giocatore ma ad oggi ha anche altre offerte appetibili.

Thuram-Milan: continuano i contatti

I contatti tra Marcus Thuram ed il Milan continuano. Ad oggi il club rossonero aspetta una risposta del giovane attaccante francese, nella trattativa anche il padre Lillian, ex calciatore di Parma e Juventus tra le altre, è stato chiamato in causa per la buona riuscita dell’operazione.

Il Milan attende, al varco per Thuram però c’è anche il PSG. I due club tuttavia formulano proposte diverse per l’attaccante. Il club rossonero ovviamente dal lato economico non concederebbe un grande sforzo, al contrario del PSG, forte dal lato economico. Il Milan però darebbe una chiara possibilità al francese di giocare da titolare, cosa che il club parigino non garantirebbe al giocatore.

Il Milan dunque aspetterà il 25enne per capire come proseguire sul mercato.