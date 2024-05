Milan, grande incasso in arrivo: super bottino dalla Serie A

Il Milan continua a studiare le mosse in vista della prossima stagione, con un ex calciatore rossonero che potrebbe garantire soldi in più al club.

Il Milan si avvia verso la fine di questa stagione, con le ultime quattro partite inutili in termini di punti. Il secondo posto in campionato e la conseguente qualificazione per la Supercoppa Italiana sono ormai archiviate, con la dirigenza del club rossonero che continua a lavorare in vista del prossimo anno. La situazione più calda in questo momento è sicuramente quella relativa al nuovo allenatore. Tanti i nomi sondati dai piani alti del club di Via Aldo Moro per sostituire Stefano Pioli, che dopo cinque stagioni a Milano e uno Scudetto conquistato non verrà confermato. Dopo aver abbandonato la pista Lopetegui a causa del malcontento dei tifosi, rimane viva la pista che porterebbe a van Bommel, con Thiago Motta e non solo sullo sfondo.

Non solo la nuova guida tecnica, occhi aperti anche sul mercato. Dopo l’addio già annunciato da parte di Olivier Giroud e Simon Kjaer, la dirigenza del Milan avrà il compito di trovare un attaccante di grande livello ed un altro difensore. Il nome maggiormente attenzionato è sicuramente quello del talento del Bologna Joshua Zirkzee, ritenuto l’uomo giusto per guidare l’attacco della squadra rossonera. Tante le manovre che andranno fatte in estate per arrivare pronti all’inizio della nuova stagione, con l’obiettivo di tornare a lottare per lo Scudetto. Il budget per il mercato, però, potrebbe aumentare grazie ad un ex calciatore rossonero: Marco Brescianini.

Calciomercato, tutti pazzi per Brescianini: il Milan ha il 50% della futura rivendita

La questione economica rimane sempre il punto di partenza di qualsiasi trattativa. Per migliorare la squadra, la dirigenza rossonera potrebbe accettare di sacrificare un pezzo pregiato della rosa, come fatto l’anno scorso con Sandro Tonali. Intanto, però, il budget di mercato della società milanese potrebbe aumentare grazie ad un ex calciatore rossonero. Si tratta di Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone cresciuto nel settore giovanile del Milan (dal 2008 al 2020). Dopo alcune stagioni in prestito, il numero 4 è stato acquistato a titolo definitivo dai ciociari, diventando un tassello inamovibile nello scacchiere di Eusebio Di Francesco.

In vista dell’estate molti club di Serie A avrebbero messo nel mirino Brescianini: dal Napoli all’Atalanta, passando proprio per il Milan. Il club rossonero osserva con attenzione gli sviluppi di questa trattativa, dato che detiene il 50% sulla eventuale futura rivendita del calciatore. Dopo una stagione importante condita da quattro gol e due assist, il Frosinone potrebbe sparare alto per il cartellino del centrocampista italiano, con il Milan che potrebbe racimolare una somma importante da utilizzare per il mercato.