Cosmi difende Maldini e Massara: “Calcio diverso dal nostro”

Negli ultimi giorni, in casa Milan, hanno fatto molto discutere gli esoneri di Maldini e Massara. I due ex dirigenti rossoneri hanno saputo risollevare le sorti del diavolo stagione dopo stagione: dal ritorno in Champions League, alla semifinale con l’Inter passando per la conquista del diciannovesimo Scudetto. Vari giocatori importanti sono arrivati a Milano proprio grazie al lavoro dei due dirigenti: da Leao a Theo Hernandez passando per Tonali, Maignan, il ritorno di Ibrahimovic e molti altri.

Le parole di Cosmi

Di seguito le parole di Serse Cosmi a TMW sugli addii di Maldini e Massara.