El Shaarawy e quella particolare proposta di Berlusconi: “Quante volte me l’ha chiesto…”

El Shaarawy, altro ex calciatore del Milan che il presidente Silvio Berlusconi ha avuto modo di conoscerlo da vicino, l’ha voluto omaggiare così.

Solamente due giorni fa è venuto a mancare Silvio Berlusconi. Il presidente era malato da diverso tempo e si è spento all’età di 86 anni. Oggi si svolgeranno per lui, nel Duomo di Milano, i funerali di Stato. In tanti gli stanno rendendo già da ore ed ore omaggio, pur non essendo stato possibile per motivi di sicurezza allestire la camera ardente presso la sede di ‘Mediaset’ com’era stato inizialmente pensato. I figli e la sua famiglia tutta sono stretti intorno al ricordo e stanno vivendo questo dolore grande. Molte persone, famose e non, lo stanno ricordando. Anche nel mondo del calcio, specialmente coloro che l’hanno conosciuto e che per lui hanno lavorato, come Stephan El Shaarawy.

El Shaarawy è arrivato al Milan, dal Genoa, nel 2011. In rossonero ha trascorso i primi quattro anni in maniera stabile e poi è andato e venuto in base ai prestiti man mano stipulati. Prima con il Monaco, poi con la Roma. Attualmente è un giocatore della squadra giallorossa e gioca perciò sotto la guida di José Mourinho.

Eppure l’esterno sinistro non ha mai dimenticato l’opportunità che dal Milan gli è stata offerta per fare il salto che conta. Qui ha iniziato a giocare per una squadra di alto livello, che gli ha permesso di esprimere le proprie qualità e di poter giocare anche in Champions League. Per questo motivo, anche lui, sui social ha voluto dare il suo ultimo saluto a quello che è stato il suo presidente.

El Shaarawy e l’aneddoto su Berlusconi: l’ex rossonero ha salutato così il presidente

Il giocatore ex Milan ha perciò voluto salutare a modo suo Silvio Berlusconi, ricordando un aneddoto che evidentemente conserva con affetto. “Quella cresta”, ripeteva sempre il presidente Silvio Berlusconi a Stephan El Shaarawy. E per questo il giocatore ha continuato a scrivere sul suo profilo ‘Instagram’ in una storia: “Quante volte mi ha chiesto di tagliarla e dopo ogni gol mi diceva di farla crescere. Buon viaggio Pres!”.

Stephan El Shaarawy è stato, infatti, sempre famoso e riconosciuto per la sua stravagante capigliatura. Caratterizzata da un’alta cresta, che non ha praticamente mai tagliato nella sua esperienza al Milan. Anzi, in realtà, fino a qualche anno fa. Eppure, evidentemente, quella cresta il presidente Berlusconi proprio non riusciva a digerirla e glielo ricordava di volta in volta, con fare scherzoso.