Il Milan entra in corsa per un obiettivo del Napoli: è un campione del Mondo

Secondo quanto riferito dall’edizione di questa mattina della Gazzetta dello Sport, è spuntato un nuovo nome nelle ultime ore per la trequarti del Milan.

Il nome è quello di Thiago Almada, giocatore classe 2001 che attualmente milita in MLS nell’Atlanta United. Almada ha partecipato dopo la convocazione del CT dell’Argentina, Scaloni, al Mondiale che si è giocato in Qatar.

Tiago Almada al Velez, sua ex squadra

Nel corso della competizione iridata il giovane Almada ha collezionato solamente sei minuti, ma nonostante ciò è a tutti gli effetti un campione del mondo dopo la vittoria dell’Albiceleste.

Il ruolo che potrebbe ricoprire Thiago Almada al Milan

Con Stefano Pioli occuperebbe il ruolo di trequartista e dunque è da comprendere se in rossonero potrebbe arrivare insieme a Daichi Kamada, oppure sarebbe solamente un’alternativa al giapponese se la trattativa con quest’ultimo saltasse.

Le qualità di Almada sono indiscusse, nonostante il suo percorso sia stato strano, visto che dopo l’esordio al Velez, l’argentino ha preferito trasferirsi in MLS, all’Atlanta United e non in un club di spicco.