Il Milan ha scelto il post Pioli: c’è l’okay di Cardinale

La stagione del Milan è ormai agli sgoccioli e dovrà scegliere presto la nuova guida in panchina. Un nome è in vantaggio sugli altri.

Cinque gare ancora e la deludente stagione del Milan giungerà al termine. Oggi però c’è ancora un altro tassello da inserire perchè ci sarà Juventus Milan. Sarà una gara che deciderà pressoché poco ma sarà comunque molto importante per gli umori delle due squadre. Stefano Pioli si accinge dunque – con ogni probabilità – a dirigere dalla panchina il suo ultimo big match rossonero. Dopo le ultime partite di Serie A, a maggio, potrebbe concretizzarsi l’addio tra il tecnico e il Milan dopo cinque stagioni e uno Scudetto conquistato.

La dirigenza vorrà tenere d’occhio queste ultime gare che saranno comunque un indicatore importante dello stato di salute della squadra. Il post Pioli, intanto, in dirigenza è già ampiamente discusso e tra tutti i nomi di vari tecnici sbucati fuori in queste settimane c’è uno che si fa più insistente. Si tratta di Julen Lopetegui: l’allenatore spagnolo sembra preferire Milano come prossima tappa della propria carriera da allenatore.

Milan, tutto su Lopetegui

Presto si chiuderà il ciclo di Stefano Pioli. Il Milan dovrà voltare pagina e ricominciare da zero e per la prossima panchina: Lopetegui sembra essere il prescelto.

Alle ore 18:00 di oggi andrà in scena una gara con pochi obiettivi in palio ma il Milan vorrà comunque dare un segnale chiaro alla Juventus. Stefano Pioli ha ormai le sue ultime partite a disposizione per portare a casa più punti possibili e, a Maggio, si andrà verso l’addio.

Secondo La Gazzetta dello Sport difatti il nome che più piace al Milan per il post Pioli è Julen Lopetegui. L’allenatore iberico piace perché va in linea con le volontà del club rossonero. Si cerca infatti un allenatore che abbia esperienza europea e che soprattutto sappia trascinare le componenti giovani di questo Milan.

Ci sono già contatti avviati che potrebbero intensificarsi con l’arrivo di maggio poiché Cardinale, assieme a Ibra, Moncada e Furlani, convergono sul nome dell’ex allenatore della nazionale spagnola maggiore. In questa trattativa proprio Cardinale giocherà un ruolo fondamentale: il proprietario del Milan ha dato il suo okay per la trattativa.

Anche il West Ham, con un’offerta importante, ma Lopetegui vuole il Milan e il Milan vuole Lopetegui. Questione di settimane, dunque, e il club rossonero dirà addio ad un ciclo che è stato importante per cominciarne uno nuovo.