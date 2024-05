Calciomercato Milan, Theo può davvero partire: la società ha fissato il prezzo

Calciomercato Milan, ci sono poche certezze in vista della prossima stagione: potrebbe salutare anche Theo Hernandez.

Il Milan inizia già a pensare alla stagione che verrà: dai cambiamenti in panchina, alle possibili cessioni e ai nuovi arrivi. La squadra però deve onorare la fine di questo campionato e cercare di ritrovare una vittoria che manca dal 6 aprile scorso (3-0 contro il Lecce). La prossima sfida dei rossoneri sarà sabato 11 maggio, nuovamente in casa, contro il Cagliari di Ranieri. I sardi, che hanno solo 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, daranno di certo l’anima per conquistare importanti punti salvezza. Il Milan invece dovrà riscattarsi dopo il pareggio casalingo contro il Genoa.

Contro il Grifone i primi due gol sono arrivati da due difensori (Gabbia e Florenzi) mentre il terzo è stato segnato da Giroud, che lascerà Milano al termine della stagione. L’attaccante francese ha già trovato un accordo per andare a giocare in MLS ma potrebbe non essere l’unico a lasciare i rossoneri. Nelle ultime ore infatti, si sta parlando di un possibile addio di Theo Hernandez, che con la giusta offerta potrebbe essere ceduto.

Milan news, il Bayern Monaco punta su Theo Hernandez

Il Bayern Monaco resta in forte pressing su Theo Hernandez. Nell’edizione odierna di Tuttosport viene spiegato che l’interesse dei bavaresi sul terzino francese è sempre stato elevato, soprattutto ora che Alphonso Davies potrebbe lasciare la Germania per approdare al Real Madrid. Da quanto si apprende, il Milan potrebbe aprire alla cessione nel caso in cui non si trovi l’accordo per il rinnovo con il terzino francese. Nell’eventualità di una trattativa, Tuttosport scrive che si partirebbe da 80 milioni di euro.

La situazione rinnovo invece, pare alquanto complicata. Le richieste economiche del 19 rossonero sono elevate e vanno oltre il salario massimo attualmente corrisposto, che è quello di Rafel Leao (7 milioni annui tra parte fissa e bonus). Va ricordato però che in via Aldo Rossi non c’è la necessità di vendere per poter mercato. Theo dunque potrebbe partire nel caso in cui si presenti una situazione simile a quella di Tonali.

Il francese è sicuramente uno dei terzini sinistri più forti al mondo ma nella stagione in corso è stato protagonista, in partite importanti, di alcuni approcci sbagliati. Il 26enne, arrivato a Milano nel 2019 per poco più di 20 milioni, rappresenta ancora una pedina importante per il Milan ma, come detto in precedenza, con l’offerta giusta potrebbe partire. In questo caso, la società avrebbe ulteriori milioni da reinvestire sul mercato.