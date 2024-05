“Certificano un disagio”: Milan, adesso serve una scossa

Il giornalista con una disamina molto lucida ammette ciò che intravede nel Milan di oggi. Le sue parole sono chiare.

Il momento del Milan non è un momento positivo. La squadra rossonera è in una fase confusionaria dove Stefano Pioli sembra non riuscire più ad intervenire sulla propria squadra.

Il Diavolo dopo le varie batoste ricevute in tutte le competizioni vuole girare pagina per ricominciare al meglio nella prossima stagione. La scelta del nuovo tecnico difatti sarà una scelta importante che deciderà la rotta che il Milan dovrà seguire nel futuro prossimo.

Il tema nuovo allenatore in casa Milan, e non solo, difatti è molto discusso e sarà una scelta non facile per la società. Tra i tanti nomi nessuno ad ora è particolarmente voluto ma ci sono delle suggestioni interessanti.

Come ammesso però dal giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni è sbagliato da parte della società farsi condizionare dal tifo per quanto riguarda la scelta da dover attuare. Le sue parole sono state chiare sul caso.

Le parole del giornalista sul Milan

La squadra rossonera non sta vivendo una buona chiusura di stagione dove a regnare ormai è lo sbandamento della rosa. Le parole dell’ex calciatore sono state chiare sul caso di quello che sarà il nuovo tecnico del Milan.

Appare senza stimoli questo ultimo atto del Milan di Pioli. Una squadra che non ha più nulla per cui combattere e che sotto la guida di Stefano Pioli sembra non reagire più bene. Sul momento del Milan interviene il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni che, a Tuttomercatoweb Radio, fa una desamina semplice e chiara sul momento rossonero e sul mancato colpo Lopetegui in panchina per via della ribellione della Sud di Milano:

Farsi condizionare dalla piazza mai, ma ero dell’avviso che Lopetegui non fosse l’uomo giusto per ricominciare. Ieri ho visto distrazioni che certificano un disagio da fine ciclo. Ci sono giocatori disorientati, demotivati. Il Milan credo debba rilanciarsi con un allenatore diverso, che vada di pari passo con la dirigenza. Fonseca è un buon profilo, ma bisogna capire cosa vuole fare il Milan da grande.

Così Impallomeni dichiara sul Milan dove è d’accordo con la decisione del club verso Lopetegui condannando però il gesto di rifiuto per via degli ultras rossoneri. Afferma poi che un allenatore che non sarebbe male per il Milan sarebbe proprio Paulo Fonseca, attualmente al Lille ma che presto cambierà club e con il Milan, tra le altre, nel suo futuro.