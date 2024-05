Milan news, 50 milioni per il nuovo numero 9: parte la trattativa

Milan news, sta entrando nel vivo la trattativa per portare a Milano il nuovo bomber. Ora il preferito è un giovane che costa 50 milioni di euro.

A Milano, sponda rossonera, è arrivato il momento dei cambiamenti. La prossima stagione ci sarà un nuovo allenatore al posto di Pioli che, dopo aver vinto lo Scudetto 2 anni fa, sembra aver perso il controllo della squadra. Ne sono un esempio gli ultimi risultati del Diavolo che non vince una partita ufficiale dal 3-0 di inizio aprile contro il Lecce. Domenica è arrivata l’ennesima prestazione poco convincente (contro il Genoa), che ha portato la Curva Sud a una protesta silenziosa verso la dirigenza (già durante il match).

A San Siro abbiamo assistito a una partita pirotecnica, 3-3 il risultato finale con il Grifone che per due volte è passato in vantaggio ed è poi stato ripreso dal Milan. I padroni di casa hanno successivamente trovato il gol del momentaneo 3-2, ma un autogol di Thiaw al minuto 87′ ha portato nuovamente il risultato in parità. Per i rossoneri in gol Florenzi, Gabbia e Giroud, che al termine della stagione lascerà l’Italia per iniziare una nuova avventura negli Stati Uniti. Visto l’addio del bomber francese, il Milan dovrà trovare un sostituto e nelle scorse ore ha preso quota il nome di Benjamin Sesko.

Ultimissime Milan, si accelera per Sesko dal Lipsia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società rossonera è interessata al giovane attaccante Benjamin Sesko. Il bomber sloveno, attualmente in forza in Germania, al Lipsia, costa 50 milioni di euro. Il Milan dunque, per anticipare la concorrenza, ha accelerato i contatti con la società tedesca e cercherà di chiudere l’operazione prima dell’inizio degli Europei.

In questa stagione, il classe 2003 ha totalizzato 40 presenze in tutte le competizioni, segnando 16 gol e fornendo 2 assist. Sesko è arrivato al Lipsia dal Salisburgo nel 2023 per circa 24 milioni di euro e in una stagione è riuscito a raddoppiare il suo valore. Si parla sicuramente di un giocatore giovane che ha tanti margini di crescita anche se ha già dimostrato di avere la stoffa per giocare in un grande club.

Il bomber sloveno è già nel giro della nazionale maggiore e con tutta probabilità avrà la possibilità di mettersi in mostra nel corso dei prossimi campionati Europei, al via il 14 giugno. L’ex Salisburgo è una vera punta centrale, alto quasi 2 metri e forte fisicamente. Nonostante ciò è dotato di un piede destro raffinato e di una grande cattiveria sotto porta. Con Sesko il Milan potrebbe avere un attaccante perfetto per il presente e anche per il futuro.