“Meglio di Fonseca”: Milan, è lui il prescelto per sostituire Pioli

Pioli è sempre più in bilico, ecco chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione.

Mancano solo tre partite alla fine del campionato e la società rossonera pensa già alla prossima stagione. Il Milan ha consolidato il secondo posto nella classifica di Serie A e non ha più obiettivi, se non quello di chiudere nel migliore dei modi questa stagione complicata.

Il Milan di Stefano Pioli era partito forte, con tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, ma nel corso della stagione le delusioni si sono accumulate una dopo l’altra. I rossoneri hanno abbandonato la Champions ai gironi, troppo presto per un club che lo scorso anno aveva raggiunto le semifinali. Il percorso europeo è continuato poi in Europa League – competizione che il Milan non ha mai vinto – ma il Diavolo è stato recentemente eliminato dalla Roma ai quarti di finale.

Anche nel territorio nostrano le cose non sono andate come sperato, perché il Milan è uscito dalla Coppa Italia ai quarti contro l’Atalanta e non è mai entrato nella lotta per lo scudetto. Il secondo posto è davvero troppo poco, specie se si pensa che l’Inter ha vinto matematicamente il titolo proprio nel derby contro i cugini rossoneri.

I tifosi non ci stanno e il malumore è ormai diffuso. Sul banco degli imputati, insieme alla società e ad alcuni calciatori, c’è sicuramente il tecnico rossonero, Stefano Pioli.

Gentile esce allo scoperto, “Se devo fare una scelta, dico Conceiçao”

Durante la trasmissione “Campo Aperto”, il giornalista di Skysport Riccardo Gentile ha detto la sua sul futuro della panchina del Milan. Durante la trasmissione sono emersi due dei tanti nomi accostati nell’ultimo periodo al Milan e Gentile li ha commentati così: “Sia Conceiçao che Fonseca hanno le caratteristiche giuste per sostituire Stefano Pioli, anche per la loro esperienza. Rispetto al Pioli che prese il posto di Giampaolo, Conceiçao e Fonseca hanno ad esempio un’esperienza internazionale superiore“, queste le dichiarazioni del giornalista.

Tra i due tecnici, tuttavia, Riccardo Gentile sceglierebbe il portoghese: “Conceiçao allena da una vita il Porto, che è una società importante, e non ha mai fatto brutta figura in Europa. E’ un allenatore interessante. Se mi chiedi di fare una scelta ti dico Conceiçao, perché a me sembra un pochino più pragmatico rispetto a Fonseca“.

Sergio Conceiçao conosce molto bene il calcio italiano, perché da giocatore ha vestito le maglie di Lazio, Parma ed Inter. Il portoghese ha cominciato ad allenare nel 2012 e dal 2017 è seduto sulla panchina del Porto, col quale ha vinto ben 10 trofei. L’ex centrocampista potrebbe decidere di lasciare il Portogallo per una destinazione importante e il Milan sarebbe sicuramente una di queste.