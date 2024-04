Prossimo allenatore, si complica la pista per il Milan: si intromette il club di Premier League

Sirene dalla Premier League che mettono in allarme il Milan. Un club inglese ha messo nel mirino l’obiettivo rossonero per la panchina.

La stagione del Milan ha senza dubbio preso una direzione ben precisa. Le ultime settimane hanno rappresentato un punto senza ritorno per i Rossoneri che hanno dovuto far fronte all’eliminazione ai quarti di finale di Europa League per mano della Roma e come se non bastasse è anche arrivata la mazzata nel derby con l’Inter che si è laureata campione d’Italia. Molto probabilmente, però, oltre al percorso in Europa League ad interrompersi è stata anche l’avventura di Stefano Pioli sulla panchina rossonera.

Il tecnico parmense è, infatti, arrivato con ogni probabilità al capolinea e le prossime saranno le ultime cinque gare alla guida del Milan. La dirigenza si è già mobilitata per trovare il perfetto sostituto e i profili presi in considerazione sono davvero molti. L’obiettivo è ovviamente quello di portare a Milano un tecnico all’altezza, missione tutt’altro che semplice.

I sogni della gran parte dei tifosi prendono il nome di Thiago Motta e Antonio Conte, ma entrambi sembrano ormai pronti a sedere sulle panchina di Juventus e Napoli. Per questo motivo, quindi, il club rossonero potrebbe virare su un profilo non italiano e nella lista spicca soprattutto Ruben Amorim, protagonista di una grande annata alla guida dello Sporting Lisbona, ad un passo dalla vittoria del campionato. Sul portoghese, però, ci sono gli occhi della Premier League.

Milan-Amorim, si raffredda la pista: obiettivo del West Ham

Ad avere il futuro incerto per quanto riguarda la guida tecnica è anche il West Ham. Gli inglesi, infatti, non sanno se proseguiranno ancora con David Moyes (il cui contratto scade a giugno), ma si stanno già guardando intorno. Nel mirino degli Hammers c’è proprio l’allenatore dello Sporting Lisbona e, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, sarebbero già stati avviati i primi contatti tra le parti.

Il tecnico portoghese era stato inoltre contattato dal Liverpool, che a fine stagione saluterà Jurgen Kloop, ma alla fine i Reds hanno preferito virare su Arne Slot, attuale allenatore del Feyenoord, con il quale in giornata è stata trovata l’intesa. Il West Ham ha quindi messo la freccia e ora è il club favorito per accogliere Amorim, senza dubbio uno dei nomi più promettenti in tutto il panorama europeo.