Conte al Milan? L’indizio social fa sognare i tifosi

I rumors su Antonio Conte sulla panchina del Milan si fanno sempre più insistenti. Intanto spunta un indizio social

Al Napoli o al Milan? Questo è il dilemma. Il futuro di Antonio Conte è in bilico tra il sud Italia e il nord, con un ipotetico trasferimento agli azzurri o ai rossoneri. Il profilo di Conte è un profilo a cui nessuno dei due club vorrebbe rinunciare, e che potrebbe garantire stabilità a situazioni precarie da ambo i lati.

Da un lato, infatti, c’è il Milan che con Stefano Pioli sembra ormai aver concluso un ciclo e il matrimonio tra il tecnico e il club sembra destinato a finire. Dall’altro lato, il Napoli vive una situazione instabile con Calzona che verrà sostituito, e il nome in pole per la panchina partenopea sembra essere proprio quello di Conte.

Nella disputa tra rossoneri e azzurri per assicurarsi le prestazioni dell’allenatore, il Napoli, tra l’altro, sembra avere la meglio per il momento. Secondo alcune indiscrezioni l’accordo tra il tecnico salentino e il club di De Laurentiis non sarebbe affatto lontano. Ma spunta un indizio social che potrebbe giocare a favore dei rossoneri.

Panchina rossonera per Conte? Spunta un indizio sui social del tecnico salentino

Nonostante voci sempre più insistenti diano il profilo di Conte più vicino al Napoli che al Milan, i rossoneri difficilmente si faranno strappare via il principale obiettivo di mercato rossonero. Antonio Conte piace e potrebbe rappresentare un punto di partenza molto importante per la prossima stagione rossonera. I tifosi sperano nel cambiamento e nel vedere un Diavolo nuovo, magari guidato da Conte che nei suoi precedenti in Italia ha fatto più che bene.

I rumors sul futuro di Conte, comunque, sono contrastanti, in quanto c’è chi lo vede ormai accostato al club di De Laurentiis e chi in rossonero. Nella giornata odierna, però, è spuntato un indizio social che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi rossoneri. Sul profilo Instagram di Antonio Conte, infatti, è apparso un commento da parte della pagina milanistasemper, che ha così commentato la foto dell’allenatore: “MISTER”. Il commento è stato apprezzato dallo stesso Conte, che ha lasciato un like.

Se è vero che si tratta soltanto di social, è altrettanto vero che tramite i social spesso possono spuntare degli indizi da non sottovalutare. Il “mi piace” di Antonio Conte al commento con il quale viene chiamato mister e viene palesemente accostato all’ambiente rossonero cosa significa? Di certo non è passato inosservato agli occhi dei più.

Insomma, la guerra tra Milan e Napoli per Antonio Conte sembra ormai aperta, con il tecnico che al momento, almeno tramite social, ha mostrato un “apprezzamento” per il Diavolo.