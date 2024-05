Attento Milan, può andare al Marsiglia: ansia per il post Pioli

Il futuro allenatore del Diavolo non è ancora stato scelto. Ora il club dovrà fare uno sprint per scegliere il nome più adatto.

Non è una novità che il Milan e Stefano Pioli a fine stagione si separeranno. Il ciclo del tecnico emiliano a Milanello è giunto agli atti finali. Dopo il pareggio inaspettato contro il Genoa e ancora punti persi per strada il Milan vuole ormai voltare pagina.

Ci sono tanti nomi per il post-Pioli in panchina ma la società dovrà fare una scelta adatta per il futuro del club perchè come abbiamo notato anche i tifosi si fanno sentire.

Dunque la scelta che farà la società non sarà una scelta a cuor leggero. Abbiamo già visto come l’opposizione della Curva Sud al nome di Lopetegui sia stato all’unisono facendo ricadere quindi la scelta della società su altri nomi.

Tra questi troviamo il più caldo, quello di Conceicao, ma anche quello di Paulo Fonseca. L’ex allenatore della Roma è una suggestione concreta e il Milan però dovrà affrettarsi se il tecnico portoghese fosse il prescelto; la notizia.

Nuovo allenatore Milan: Fonseca si allontana

Il tecnico portoghese è richiesto anche da altri club in Europa e il Milan potrebbe perderlo di vista. Si tratta di un club francese.

Il Diavolo la prossima stagione farà un cambio importante in panchina. Si cambia guida tecnica e Pioli dovrà dire addio al Milan. La società ha diversi nomi sulla lista ma non c’è ancora nessuna scelta ufficiale.

Dopo l’allontanamento di Lopetegui ora c’è il rischio di perdere anche Paulo Fonseca, che è un nome sulla lista per il post-Pioli. Secondo quanto riportato da Footmercato l’Olimpique Marseille avrebbe puntato il tecnico portoghese e l’ex Roma è più di una suggestione per il club francese che vorrebbe Fonseca come nuovo tecnico.

Tuttavia c’è il Milan a guardare ed aspettare pronto a rovinare la festa del club di Marsiglia. Il Marsiglia difatti valuta anche altri nomi come Sarri, Italiano e Galtier, nomi che anche il Diavolo prende in considerazione. Tuttavia la società non ha ancora scelto il prossimo allenatore e molto dipenderà anche dai feedback della tifoseria osservando ciò che è accaduto con Lopetegui.

Bisognerà dunque aspettare ancora prima di sapere chi sarà il prossimo tecnico rossonero mentre l’orologio corre e la stagione volge al termine. Il Milan affronterà le ultime avversarie di questa stagione e poi si concentrerà su un nuovo ciclo che, come visto, non avrà più incedibili nel progetto.