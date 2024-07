Dubbio Maignan, il Milan si cautela: scelto il sostituto

Idee chiare in casa Milan: in caso di cessione di Maignan, la società rossonera ha già individuato il sostituto. Tutti i dettagli

La notizia ieri è arrivata come un fulmine a ciel sereno: il Manchester City, che sta per salutare Ederson (direzione Arabia Saudita), starebbe pensando a Donnarumma. Dopo tre anni al Paris Saint-Germain, e un rapporto con Luis Enrique mai decollato, il portiere italiano potrebbe diventare il nuovo numero uno dei Citizens.

Un’operazione clamorosa ma che al momento è soltanto un’idea: ancora nulla di concreto quindi, solo una richiesta di informazioni, come riportato da Sky Sport. Non si parla di cifre né di altri dettagli, ma la candidatura dell’ex Milan è molto forte.

Il City, come detto, sta per cedere Ederson all’Al Ittihad: la cifra del trasferimento è di 50 milioni, cifra che potrebbe bastare per convincere il Psg a cedere Donnarumma, in scadenza di contratto a giugno 2026.

Se dovesse andare in porto questo scenario, il Milan potrebbe trovarsi inevitabilmente coinvolto.

Porte girevoli in Europa, c’entra anche Maignan: il Milan ha già individuato il sostituto

Con la cessione di Donnarumma, il Psg avrebbe quindi bisogno di un nuovo portiere di livello. E a quel punto entra in scena Mike Maignan, anche lui in scadenza nel 2026: il suo stipendio è lo stesso di quando è arrivato tre anni fa, ed è inferiore ai 3 milioni.

Il numero 16 rossonero conosce benissimo il suo valore e sa che oggi è uno dei migliori portieri al mondo, protagonista anche all’Europeo con la Francia.

La trattativa di rinnovo col Milan non è ancora decollata; anzi, ad oggi non c’è niente di approfondito. I rossoneri, come nel caso di Theo Hernandez, vogliono riaprire il discorso fra un anno, quando mancherà una sola stagione al termine dell’accordo.

Al contrario, invece, entrambi vorrebbero anticipare i tempi. Per adesso però non c’è alcun sviluppo: Maignan è in vacanza e rientrerà solo il 2 agosto insieme allo stesso Theo, ma occhio a quello che può succedere sul fronte Psg.

E se dovesse concretizzarsi la cessione (il Milan lo valuta almeno 60 milioni), a quel punto i rossoneri potrebbero virare su Giorgi Mamardashvili del Valencia, straordinario all’Europeo con la Georgia.

Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni. Sarebbe sicuramente un’ottima idea per sostituire Maignan perché il georgiano è nettamente uno dei portieri più forti in circolazione ed è ancora giovanissimo (23 anni).