Nessuna trattativa: sorpresa Milan, l’annuncio del dirigente

Il dirigente esce allo scoperto nel merito di una importante trattativa: contatti col Milan sì, ma per adesso nessuna offerta

Siamo appena entrati in una settimana che può essere molto importante per il calciomercato del Milan. La scorsa è stata quella di Alvaro Morata: dopo aver fatto le visite mediche a Madrid, l’attaccante ha firmato il contratto coi rossoneri.

Adesso è in vacanza, rientrerà soltanto dopo il 5 agosto. Il campione d’Europa con la Spagna, e da capitano, è solo il primo di una serie si acquisti che la società ha intenzione di chiudere nel giro di pochissimo tempo.

Il primo in lista è Fofana del Monaco, che è sempre più vicino: un affare in tutti i sensi visto che, come scrive la Gazzetta dello Sport, si parla di un accordo intorno ai 14 milioni di parte fissa.

Oltre al francese, il Milan cerca anche un difensore e Pavlovic è il primo obiettivo, dopodiché c’è un altro calciatore che, in caso si verificassero alcuni incastri, può diventare il nuovo trequartista di Paulo Fonseca.

La rivelazione del dirigente: niente di concreto col Milan, per adesso

Il calciatore in questione è Lazar Samardzic, entrato un po’ a sorpresa nei radar dei rossoneri nelle ultime settimane. C’è stato un incontro fra i rossoneri e il suo entourage, e le risposte sarebbero state positive.

C’è però da convincere l’Udinese, che ha già escluso la possibilità di una partita tecnica nell’affare (a meno che non sia Zeroli ma il Milan non ne vuole sapere). Per acquistarlo quindi serve solo un’offerta cash convincente, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni.

E proprio in merito a questo possibile acquisto è intervenuto in questi minuti Gianluca Nani, dirigente dell’Udinese, ai microfoni di Sky Sport.

Le sue parole sono molto chiare: “Col Milan c’è stato un contattato abbastanza veloce ma nessuna offerta né trattativa, è nostro e siamo contenti di tenerlo“. Lo stesso Nani ci ha poi tenuto a sottolineare che “se dovesse arrivare una proposta all’altezza siamo pronti a valutarla” e che “non mi stupire se le big lo cercassero, come è successo con l’Inter e la Lazio in passato, ma anche in Premier“.

L’anno scorso, di questi tempi più o meno, è stato davvero ad un passo dal passaggio ai nerazzurri. L’affare però saltò a causa di divergenze fra la società interista e il suo entourage, in particolare suo padre.

Adesso può nuovamente pensare di trasferirsi a Milano, ma deve attendere un passo importante da parte dei rossoneri. Che potrebbero provarci dopo alcune uscite (Saelemaekers e Daniel Maldini su tutte).