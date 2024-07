Alzata l’offerta, il Milan accelera per chiudere: colpo più vicino

Oltre a Fofana, il Milan sta spingendo in queste ore per chiudere un’altra operazione: entro fine settimana potrebbe esserci un doppio colpo

Una settimana chiave per il mercato del Milan. La società è al lavoro principalmente su due piste che spera di chiudere entro i prossimi giorni: la prima è quella che porta a Fofana del Monaco, ormai sempre più vicino.

La Gazzetta dello Sport ha parlato di un accordo ad un passo sulla base di 14 milioni di parte fissa; ci sono da concordare adesso i bonus, ma l’affare è quasi chiuso.

Ma Ibrahimovic e Moncada potrebbero regalare a Fonseca e anche ai tifosi anche un altro acquisto.

Proprio in questi minuti è arrivata la notizia: i rossoneri avrebbero alzato l’offerta anche per un altro obiettivo, con la speranza di poter arrivare anche in questo caso ad un’intesa il prima possibile.

Non solo Fofana, il Milan accelera per un altro acquisto: i dettagli

Come riportato da Peppe di Stefano a Sky Sport, il Milan nella giornata di oggi avrebbe presentato al Salisburgo una nuova offerta per Pavlovic.

I rossoneri si sarebbero avvicinati alla richieste degli austriaci con una proposta da 18 milioni più bonus, che porterebbero la spesa ad un totale di 22 milioni.

La cifra è molto più vicina a quella che inizialmente aveva proposto il Salisburgo, e quindi adesso si può dire che l’affare è in stato più avanzato.

Prossimi giorni decisivi per la chiusura di un doppio colpo che alzerebbe di molto il livello della rosa di Fonseca.

Grande attesa quindi per i prossimi sviluppi, che potrebbero arrivare davvero molto presto. I tifosi rossoneri si preparano quindi ad una doppia importante operazione in entrata.