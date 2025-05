Milan gelato, non sarà lui il successore di Theo: l’annuncio spiazza tutti

Il Milan dovrà rimescolare le carte in merito alla ricerca del successore di Theo Hernandez. È arrivata la doccia fredda che esclude le possibilità di approdo in rossonero del laterale.

Si chiude una stagione da matita rossa per il Milan. Durante l’ultimo impegno di campionato contro il Monza, a saltare all’occhio difficilmente sarà la performance di Leao e compagni. A fare rumore sarà infatti il silenzio di “San Siro” a partire dal minuto 15. I seggiolini vuoti, specialmente nello spicchio solitamente occupato dalla Curva Sud, saranno l’immagine dell’annata rossonera. Supercoppa a parte, tante, troppe lacune in ogni ambito. Un fallimento da cui bisognerà risalire al più presto. Il diktat è chiaro in ogni componente: la prossima dovrà essere la stagione del riscatto. Non sono più ammessi errori.

Si chiude l’annata nera del Milan: in estate non ci sarà margine d’errore

Se sarà un buongiorno, sarà possibile scorgerlo fin da mattino. O meglio, sin dall’estate. Il primo passo verso il Milan del futuro è stato fatto, con la nomina di Igli Tare a nuovo direttore sportivo. Al dirigente albanese saranno assegnate diverse “patate bollenti” , dall’allenatore alla mini rivoluzione in rosa. L’ex Lazio dovrà capire come muoversi in merito alla gestione di alcuni leader, su tutti Theo Hernandez, e dei possibili sostituti. A questo proposito, difficile pensare che il successore del francese sia Destiny Udogie.

L’agente dell’esterno del Tottenham, Stefano Antonelli, ha smentito voci di un possibile trasferimento del suo assistito a Tuttomercatoweb.com:

” Adesso sfido chiunque ad andare a comprare Udogie dal Tottenham per una cifra inferiore a 50 milioni di euro. Quale squadra italiana può farlo con leggerezza? In Italia sono arrivati tantissimi giocatori dalla Premier che hanno fatto non bene, ma benissimo. Giocatori che magari avevano però poco spazio in Inghilterra: come puoi pensare di andare a prendere un titolarissimo del Tottenham? Deve accadere qualcosa di particolare perché il club se ne privi. Tradotto: o un grande quantitativo economico, o perché non rientri nei piani tecnici. Ad oggi mi sembra di poter escludere la seconda ipotesi”.

Milan, l’agente di Udogie sicuro : “Il Tottenham punta su di lui”

Udogie non vede l’ora di giocare in Champions con il Tottenham, come dichiarato da Antonelli:

“E’ il secondo anno di una esperienza incredibile al Tottenham, dove ha sempre giocato: parlare di crescita verticale è assolutamente conforme alla realtà. E’ un calciatore che potrebbe giocare in tutti i top club europei. Con la conquista della Champions, la prossima stagione sarà completamente diversa”.

Il Milan dovrà quindi concentrarsi su altri profili cui affidare le chiavi della fascia sinistra, zona che, a meno di sorprese, non sarà più di competenza di Theo.