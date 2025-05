Milan, ora è davvero fatta: ha firmato per il club rossonero

Dalla sede di via Aldo Rossi spunta la fumata bianca. Il Milan è pronta ad accogliere una nuova pedina all’interno del club. Dopo settimane si può dire che sia realmente fatta.

Domani sera, nel palcoscenico di “San Siro”, calerà il sipario sulla stagione del Milan. Ma, di certo, dagli spalti non arriveranno applausi o fiori. Anzi, presumibilmente il clima alla “Scala del Calcio” sarà quasi spettrale per buona parte della partita. Un modo insolito di salutare un anno che si conclude, ma sarebbe complicato biasimare i tifosi dopo mesi di incertezza. Sul rettangolo verde i calciatori non potranno far altro che accettare la contestazione, provando quanto meno a chiudere con un successo. Il tramonto della stagione dovrà essere una spinta, specialmente per la società, per far sorgere un’alba più luminosa.

Milan, si chiude la stagione: il futuro è adesso o mai più

Già negli ultimi mesi, in via Aldo Rossi, si è cercato di porre i primi mattoni sul Milan del futuro. L’estate rossonera sarà contraddistinta da importanti stravolgimenti, sulla panchina e nell’organico. Alcuni interpreti, anche i più prestigiosi, saranno sacrificati per fare cassa. Il tutto, però, con un unico obiettivo: costruire un Milan più competitivo possibile. Un compito arduo che spetterà a figure come Furlani e Moncada, i quali saranno però affiancati da una new-entry, Igli Tare.

In base a quanto riferito da calciomercato.com, si può dare per conclusa la trattativa tra il dirigente albanese e il club rossonero. L’ex Lazio avrebbe infatti firmato il contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi tre anni. Per l’annuncio ufficiale bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana. Nel comunicato ufficiale della società verranno specificati ulteriori dettagli, in primis se si tratterà di un triennale secco o un biennale con opzione di un anno aggiuntivo.

Milan-Tare, fumata bianca: l’ex Lazio ha già firmato, l’annuncio a giorni

Tare sarà subito operativo per progettare la prossima annata al fianco dei vertici societari. Come risaputo, spetterà a lui la responsabilità di scegliere il nuovo allenatore. Le priorità al momento si chiamano Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Per quanto concerne Sarri, difficile ricucire il rapporto tra il nuovo ds e il tecnico toscano, per due anni insieme nella Capitale.

Successivamente, di concerto con il successore di Conceiçao, ci si focalizzerà sulla rosa, in particolare su un tema spigoloso come il futuro di Tijjani Reijnders, su cui è forte il pressing del Manchester City. Insomma, Igli Tare sarà chiamato a sbrogliare matasse delicatissime fin dal primo giorno a casa Milan.