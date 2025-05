Milan, Conceiçao sorprende nell’ultima panchina in rossonero: le probabili scelte anti-Monza

Sergio Conceiçao siederà per l’ultima volta nella panchina rossonera nell’impegno contro il Monza. Il tecnico pensa ad alcune scelte sorprendenti, dando spazio a chi ne ha avuto meno.

Negli ultimi quattro finali di stagione, a prescindere dall’esito del campionato, il mondo rossonero aveva un motivo per sorridere, in alcuni casi festeggiare. Nel 2021, il ritorno in Champions League dopo sette anni. 364 giorni dopo, la conquista dello scudetto in quel di Reggio Emilia. Non conquiste sul campo, ma omaggi a personaggi che hanno fatto la storia recente del club nel 2023 e nel 2024, circostanze degli addii rispettivamente di Ibrahimovic e di Pioli, quest’ultimo accompagnato da Kjaer e Giroud. Quest’anno, però, l’ambiente sarà completamente diverso. Un clima cupo e di contestazione saluterà l’annata 2024/2025 del Diavolo, che domani sera ospiterà il Monza.

Milan-Monza in un “San Siro” spettrale: le scelte sorprendenti di Conceiçao

Anche in questa circostanza, l’ultima del campionato del Milan potrebbe coincidere con “The last dance” di alcuni big della squadra. Theo, Leao, Maignan, Tomori. Tutti artefici dello scudetto 2022 il cui futuro è in bilico, così come quello di Reijnders. Non ci sono dubbi, invece, sull’addio di Conceiçao, che domani siederà per l’ultima volta nella panchina rossonera. Per l’occasione, il portoghese ha intenzione di rimescolare le carte, dando spazio a calciatori con minor minutaggio come ad esempio Camarda.

In base a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, al classe 2008 dovrebbero essere le chiavi dell’attacco, in virtù della squalifica rimediata da Santi Gimenez. Difficilmente vedremo in campo dal primo minuto Rafael Leao, che sarà rimpiazzato da Joao Felix. L’ex Chelsea agirà alle spalle dell’unica punta al fianco di Christian Pulisic, anch’egli non certo al 100% di rimanere a Milano. Rotazione anche in porta, dove Maignan dovrebbe lasciare il testimone a Marco Sportiello.

Milan-Monza, Camarda verso la titolarità: alle sue spalle Felix sostituisce Leao

In difesa il terzetto dovrebbe essere formato da Thiaw, Gabbia e Pavlovic. Solo panchina, quindi, per Tomori. Conceiçao dovrebbe ritrovare tra i convocati Theo Hernandez. Da capire, tuttavia, se il francese verrà inserito nell’undici titolare (magari per l’ultima volta con la casacca rossonera). Non si può escludere la presenza di un’altro giovane come Davide Bartesaghi.

Sull’out opposto spazio a Alex Jimenez, mentre a chiudere lo scacchiere dovrebbero essere Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, altro interprete che potrebbe finire in vetrina in estate per fare cassa, nonostante il rinnovo firmato recentemente. Un destino che potrebbe non essere gradito dal popolo milanista, per cui l’olandese rappresenta un punto fermo e un pupillo.