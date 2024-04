Sostituto Pioli, il giornalista spiazza i tifosi: l’ha detto sui papabili sostituti

Le dichiarazioni del noto giornalista sul Milan e sui possibili sostituti di Stefano Pioli hanno lasciato tutti spiazzati. Avrà ragione?

Nel giro di poche settimane tutti gli obiettivi del Milan sono andati in fumo. L’eliminazione ai quarti di finale di Europa League nel derby italiano contro la Roma è stato un duro colpo da digerire e la successiva sconfitta nel derby è stato il colpo di grazia. Dopo aver visto la propria squadra uscire dalla competizione che era ormai diventata l’obiettivo primario, i tifosi rossoneri hanno dovuto anche assistere alla vittoria dello Scudetto dell’Inter proprio davanti ai loro occhi.

È stato, quindi, un mese di aprile tragico per il Diavolo con Stefano Pioli che si è probabilmente giocato ogni possibilità di permanenza. Il tecnico rossonero negli scorsi mesi sembrava poter continuare ad essere l’allenatore del Milan anche nella prossima stagione, ma queste ultime settimane hanno cambiato ogni cosa. Anche la società – per la gioia della gran parte dei tifosi – sembra ormai pronta a separarsi dal tecnico parmense e sta già sondando il terreno per i possibili sostituti.

Con Thiago Motta sempre più vicino alla Juventus e con Antonio Conte ormai in orbita Napoli, al momento i nomi dei possibili nuovi allenatori rossoneri non fanno impazzire la piazza e c’è chi sta iniziando a chiedersi se ne vale davvero la pena. Anche il noto giornalista Riccardo Trevisani, tra i pochi a difendere in più di un’occasione l’operato di Pioli, ha sottolineato come trovare un tecnico all’altezza della situazione sia tutt’altro che facile.

Trevisani sicuro su Pioli: “Devi sostituirlo con uno più forte”

Durante il podcast di Cronache di Spogliatoio “Fontana di Trevi”, il noto giornalista ha affrontato il tema relativo al futuro della panchina del Milan e ai possibili profili che potrebbero essere scelti dalla società. Secondo Trevisani, infatti, al posto di Pioli sarebbe necessario un nome di spicco, ben diverso dai profili di cui si parla negli ultimi giorni: