San Siro, nuovo messaggio della Curva Sud: riguarda lo sciopero in programma

San Siro, la Curva Sud ha rilasciato un messaggio riguardo lo sciopero che avverrà oggi durante la sfida di campionato tra Milan e Genoa.

Le ultime settimane non sono state di certo semplici in casa Milan. L’eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro la Roma (avversario tutt’altro che imbattibile) è stato un duro colpo da mandare giù per squadra e tifosi, a cui si è poi aggiunta l’umiliazione di vedere l’Inter laurearsi campione d’Italia proprio davanti ai propri occhi. In pochi giorni, quindi, tutta la stagione dei Rossoneri è andata in frantumi e con sé anche la permanenza di Stefano Pioli.

In queste ultime gare il tecnico parmense si è giocato il suo futuro sulla panchina rossonera, con i risultati deludenti che hanno di fatto sancito l’addio. Negli ultimi giorni è, quindi, già partito il casting della società per cercare un sostituto all’altezza, con cui si possa ripartire e con cui si possa creare un progetto vincente. L’obiettivo sarà quello di tornare competitivi fin da subito, cercando di lottare per lo Scudetto già dal prossimo anno.

I nomi circolati nelle ultime ore per la panchina del club sono stati molti, ma alcuni hanno deluso le aspettative dei tifosi. Su tutti, il profilo di Julen Lopetegui, che sembrava vicinissimo, ha fatto scoppiare i malumori di tutta la tifoseria rossonera, tanto che la società ha deciso di tornare sui suoi passi. La Curva Sud ha, quindi, deciso di far partire una protesta che si verificherà questo pomeriggio in occasione della gara a San Siro contro il Genoa.

San Siro, annuncio della Curva Sud: fanzine nello stadio per spiegare lo sciopero

Già negli scorsi giorni la Curva Sud aveva annunciato che durante la sfida contro i rossoblù, non avrebbe esposto striscioni, bandiere e stendardi e che si sarebbe anche astenuta da qualsiasi forma di tifo, con la speranza che anche il resto del pubblico facesse lo stesso. Oggi, a poche ore dal calcio d’inizio della gara, gli ultras rossoneri hanno pubblicato una storia Instagram dove hanno comunicato ai tifosi che saranno presenti delle fanzine sui seggiolini dello stadio per spiegare le motivazioni dello sciopero.

Una presa di posizione molto forte da parte della Curva, che come tutti i tifosi del Milan non è rimasta soddisfatta né dai risultati della squadra e tantomeno dalle scelte che la società sembrava pronta a prendere. Di certo il messaggio è arrivato molto chiaro ai piani alti del club.