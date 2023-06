Icardi al Milan? Con lui arriva Wanda Nara: in costume è sempre irresistibile (FOTO)

Il Milan ha messo nel mirino Icardi, in procinto di lasciare a titolo definitivo il PSG. Con lui arriverà pure l’esplosiva Wanda Nara.

Il Milan, dopo la cessione di Sandro Tonali al Newscastle ed il mancato arrivo di Marcus Thuram (promesso sposo dell’Inter), si è messo in moto intensificando i contatti con il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Entrambe le trattative sono in dirittura di arrivo, per una spesa complessiva di 26 milioni. Un doppio colpo importante per il tecnico Stefano Pioli, che ora attende l’ingaggio di una punta di caratura internazionale in grado di far rifiatare, quando necessario, Olivier Giroud. Diversi i profili analizzati, compreso quello di Mauro Icardi.

L’argentino si è rilanciato in grande stile, grazie all’ottima stagione vissuta in prestito al Galatasaray e conclusa con la vittoria del campionato. Per lui 22 gol e 7 assist in 24 presenze compressive: un bottino eccezionale, che gli ha consentito di risultare determinante nella corsa verso il titolo e farlo tornare ad essere l’oggetto del desiderio di molti club. Due le uniche certezze emerse fin qui: l’ex Inter, ad esempio, ha declinato le offerte provenienti dall’Arabia Saudita.

Il Paris Saint Germain dal canto suo, nonostante la partenza di Lionel Messi e quella probabile di Kylian Mbappé, non è intenzionato a mantenerlo in rosa. Il management rossonero coordinato dal proprietario Gerry Cardinale lo ha messo nel mirino, valutando in maniera più che positiva il rapporto qualità prezzo. Prenderlo, in ogni caso, non si preannuncia facile alla luce della folta concorrenza. I giallorossi turchi, infatti, hanno già iniziato a muoversi al fine di acquistarlo a titolo definitivo. In corsa pure la Juventus e la Roma, che può sfruttare la profonda amicizia che lega i Friedkin al presidente del PSG Nasser Al Khelaifi.

Wanda Nara sempre spettacolare: la foto è bollente

Il Milan, come detto, farà tutto il possibile per ingaggiarlo: nei piani della dirigenza, Icardi andrà a prendere il posto del deludente Divock Origi, finito nei radar del Fenerbahce e del Besiktas. L’affare è possibile: Wanda Nara, nelle scorse ore, ha infatti pubblicato su Instagram una storia con la scritta “Milano” accompagnata da una clessidra. Ora resta da vedere come si concluderà la trattativa. A prescindere dalla destinazione finale, il bomber sarà accompagnato dalla showgirl ed influencer. La quale, di recente, ha mandato in tilt i social network con una foto che la ritrae in costume da bagno.

Un’immagine che lascia poco spazio all’immaginazione e che mette ben in evidenza il suo lato A. L’istantanea postata, inevitabilmente, ha fatto il pieno di like e commenti lasciati dai suo follower. La relazione con Icardi, nonostante non stiano più insieme, è ottima. Per loro, adesso, è il momento di godersi le vacanze. A breve, però, arriverà il momento delle scelte: il rientro in Italia, come detto, è molto vicino.