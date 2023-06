Mauro Icardi torna in Italia ma non a Milano: l’annuncio è clamoroso

Mauro Icardi a Milano, sponda nerazzurra, ha segnato una valanga di gol e in tanti non dimenticano le sue capacità sotto porta: ora può tornare in Serie A, ma non a Milano. Le novità.

Mauro Icardi in Serie A lo ricordano in tanti. All’Inter l’attaccante ha segnato tanti e tanti gol, pur non avendo a supporto una squadra eccellente negli anni trascorsi in nerazzurro. L’addio non è poi stato dei migliori, così come la sua esperienza al Paris Saint-Germain, dove ha deluso. Ma in quest’ultima stagione, trascorsa in prestito al Galatasaray, l’attaccante si è ritrovato. È perciò tornato a farsi sentire il tormentone che lo avvicina all’Italia. Il Milan però resta sorpreso perché l’indiscrezione lo dà a un’altra squadra del campionato italiano di massima serie.

Tante indiscrezioni, infatti, si sono rincorse negli ultimi giorni di un presunto interesse proprio del Milan al cartellino di Mauro Icardi. In Turchia l’attaccante ha ritrovato se stesso e soprattutto il vizio del gol (ne ha segnati 23), che al PSG si era appannato. Il prestito al Galatasaray finirà ufficialmente il 30 giugno del 2023 e poi il suo futuro sarà tutto da scrivere. Ma, salvo stravolgimenti, sarà anche lontano da Parigi.

Stando alle dichiarazioni del giornalista Damascelli ci sarebbe, però, una squadra molto vicina al giocatore. Squadra a cui già in passato è stato accostato. Vista la situazione che il club sta vivendo, in Serie A, questa volta l’affondo potrebbe davvero arrivare. Si tratta della Juventus di Massimiliano Allegri: ecco le novità.

Milan, ora l’affare rischia di saltare: Mauro Icardi può tornare in Serie A ma direzione Torino

Il giornalista Damascelli, ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha, infatti, svelato: “Alla Juve arriverà Mauro Icardi. Sarà il centravanti della Juventus“. Una notizia che è arrivata in maniera inaspettata, specialmente per una parte dei tifosi del Milan che avrebbero voluto il centravanti in rossonero per rinforzare il proprio attacco. E per dare un’alternativa importante a Olivier Giroud, bisognoso ogni tanto di rifiatare.

Anche la Juventus, dal canto suo sta cercando un attaccante capace di segnare quei gol pesanti che nel corso della stagione appena conclusa sono tanto mancati. Il club sta lavorando per portare Milik in rosa a titolo definitivo dal Marsiglia, ma probabilmente sacrificherà Dusan Vlahovic. Profilo che potrebbe a questo punto essere rimpiazzato proprio con Mauro Icardi. Non resta che attendere ulteriori sviluppi, se ci saranno.