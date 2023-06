Milan, svolta nella trattativa per Chukwueze: arriva l’apertura dalla Spagna

Il Milan è molto attivo sul mercato, specialmente per quanto riguarda il reparto avanzato: i rossoneri vogliono alzare il livello dei giocatori accanto al trascinatore Leao. Sulla fascia destra Saelemaekers può partire e Junior Messias non è considerato un titolare.

In quella zona del campo i rossoneri sono concentrati su Samuel Chukwueze, classe 1999 del Villarreal. Gli spagnoli sanno che potrebbero essere quasi costretti a cederlo, visto che ha un contratto in scadenza nel 2024, ma non faranno regali a nessuno, come ha detto chiaramente Fernando Roig Negueroles, figlio del presidente del club, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano As:

“Mercato? Non vogliamo fare nulla di drastico, non faremo molti cambiamenti. Tutt’altro. Ma se non abbassiamo ulteriormente il tetto salariale, siamo obbligati a realizzare un profitto contabile dalle vendite. Non è la situazione ideale, poiché essere obbligati da qualcosa non è mai buono. Per bilanciare, dobbiamo vendere. Ma siamo chiari che non abbiamo fretta, né vendiamo a nessuno. Abbiamo molto talento nella rosa e molti giovani giocatori, quindi siamo consapevoli che potrebbe esserci una via d’uscita, ma non tutti. Qual è la situazione di Chukwueze? Samu è un ragazzo straordinario che lavora con noi da molti anni. È vero che non vede l’ora di giocare in un grande club europeo o nella Premier, e abbiamo sempre lavorato insieme per migliorarlo, e se questa opzione arrivasse potremmo sederci a negoziare. Ma bisognerà vedere se arriva qualche offerta vantaggiosa per tutte e tre le parti. In questo caso non è ancora arrivata alcuna offerta, e ha ancora un anno di contratto. Ciò che è chiaro è che se non arriva qualcosa di molto buono, continuerà con noi”

Tutto molto chiaro: si può cedere, ma solo se si trova un accordo che renda soddisfatte le tre parti coinvolte, altrimenti il giocatore resterà in amarillo. Ma qual è il prezzo di Chukwueze?

Chukwueze: prezzo e concorrenza

L’idea della dirigenza spagnola è di venderlo intorno ai 25 milioni di euro, prezzo che può sembrare molto alto per un giocatore in scadenza nel 2024, ma potrebbe scatenarsi un’asta, il che legittimerebbe la cifra richiesta. Tra le squadre interessate c’è addirittura il Real Madrid, che però sembra essere molto defilato.

C’è da stare attenti alla Premier League: il Milan vuole fortemente Chukwueze, ma se si dovesse concretizzare un’asta con le squadre inglesi i rossoneri non potrebbero competere. Negli ultimi anni abbiamo visto quanto sia facile per i club d’oltremanica soddisfare richieste elevate, anche da parte di chi lotta per non retrocedere. Il Milan può però riuscire a strappare il “si” del giocatore e fare leva sulla sua volontà. Nonostante la differenza elevata in termini economici, è importante ricordare che i rossoneri giocano la Champions League e rappresentano una delle squadre più importanti d’Europa a livello storico.