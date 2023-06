Icardi-Milan, tutta la verità: clamorosa rivelazione dalla Francia

Mauro Icardi è stato nuovamente accostato alla Serie A e, dalle ultime indiscrezioni, sembrerebbe essere molto vicino al Milan: la rivelazione dalla Francia.

Il Milan sta pensando alle operazioni migliori da compiere sul mercato, sfruttando soprattutto la ricca cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Dal centrocampista arriveranno nelle casse dei rossoneri più di 70 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Così il club sta valutando gli affari migliori da poter mandare in porto. Saltato il colpo per Marcus Thuram, che ha detto sì all’Inter, si pensa ai profili migliori per l’attacco: dalla Francia le ultime sulla possibilità di vedere Mauro Icardi nella squadra di Stefano Pioli.

Con i soldi ricevuti dall’operazione in uscita di Sandro Tonali, il Milan sta pensando di acquistare i cartellini di Ruben Loftus-Cheek e di Christian Pulisic, entrambi in uscita dal Chelsea. Ma si ragiona anche su altri profili per andare a completare e potenziare specialmente il reparto offensivo.

Come attaccante da affiancare a Olivier Giroud è saltata infatti fuori l’indiscrezione che accosta anche Mauro Icardi al Milan. Il centravanti è rinato in Turchia, al Galatasaray, dopo stagioni nell’ombra al Paris Saint-Germain. Ma del suo futuro c’è ancora poco di chiaro, anche perché il 30 giugno il prestito in Turchia terminerà. Le ultime novità arrivano dalla Francia.

Milan-Icardi, quanto c’è di vero: dalla Francia arriva la rivelazione

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, con l’edizione odierna, Mauro Icardi sarebbe sempre più vicino al Milan. O meglio, il giocatore e Wanda Nara avrebbero voglia di tornare a Milano “in grande stile”. Ma per farlo, con l’Inter che è concentrata su altri profili, secondo il quotidiano l’unico modo sarebbe quello di approdare nel club rossonero alla corte di Stefano Pioli. Eppure dalla Francia non sono della stessa opinione.

Secondo quanto raccolto dal giornalista francese Marc Mechenova, corrispondente del Paris Saint-Germain per ‘Goal.com’, infatti, l’attaccante non rientrerebbe nei piani dei rossoneri. Di fatto, quindi, il giocatore sarebbe stato proposto ma non avrebbe trovato un riscontro positivo. “Mauro Icardi è stato offerto al Milan, ma l’attaccante argentino non rientra nei piani rossoneri“, si legge su ‘Twitter’. Sogni infranti per il suo ritorno in Serie A? Il calciomercato estivo deve a tutti gli effetti ancora iniziare e tutto può succedere, ma sembra ad oggi fredda la pista che lo avvicina al Milan.