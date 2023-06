Leao svela un retroscena su Ibrahimovic: “Zlatan me lo ripete sempre”

Il tanto atteso rinnovo di Rafael Leao è finalmente diventato realtà dopo il comunicato ufficiale del Milan nel primo pomeriggio. Giornata importante per la stella portoghese che, dopo l’ufficialità del suo prolungamento con i rossoneri fino al 2028, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Tra i tanti argomenti affrontati c’è stato spazio anche per qualche parola su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è la vera colonna portante nello spogliatoio dei Rossoneri e il commento di Leao ne è l’ennesima conferma.

Intervistato ai microfoni di MilanTV, l’ex Lille ha parlato del rapporto con Ibrahimovic e l’importanza che ha avuto il numero 21 rossonero per la sua crescita:

Ibra è un fratello maggiore. Lui ha esperienza di tante competizioni, di movimenti, di tutto; lui mi ha aiutato anche dal punto di vista mentale sul non mollare mai. Magari nell’intervallo, dopo aver già segnato un gol, lui mi dice di non mollare, di farne un altro… Nelle partite importanti mi dice: ‘Rafa, fai vedere a tutti chi sei e quello che sai fare’. Lui è stato molto importante per la mia crescita al Milan.