“Mi sentii un uomo piccolo”, clamoroso Gattuso: non l’aveva mai rivelato

A distanza di anni Gattuso torna su di un episodio del suo periodo al Milan. Il gesto riguarda anche il compianto ex presidente Berlusconi.

Gennaro Gattuso è certamente stato uno dei pilastri della storia del Milan. L’ex centrocampista, che poi in rossonero è arrivato a che a vestire i panni dell’allenatore, ripercorre la parte certamente più significativa della sua carriera, quella appunto spesa con la maglia del Milan addosso. L’occasione per farlo è la scomparsa dell’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi.

Gattuso ricorda il periodo in cui ha giocato con i rossoneri. Periodo che cadde totalmente durante la lunga e vincente presidenza di Silvio Berlusconi. In questi anni Ringhio riuscì a portarsi a casa due Scudetti e due Champions League, oltre ad altri trofei come due Supercoppe italiane, due Supercoppe europee e una Coppa Italia. Naturale quindi che l’ex centrocampista, attualmente in cerca di una sistemazione come allenatore dopo la sfortunata parentesi al Valencia, ricordi con piacere quel periodo. E naturale anche che abbia un ottimo ricordo di Silvio Berlusconi.

Gattuso però, durante la sua lunga intervista a Sky Sport, ha voluto ricordare il rapporto con l’ex presidente per un episodio in particolare. Un episodio che all’epoca destò molto scalpore, oltre ad inevitabili polemiche. Un episodio che lo stesso Gattuso, con il tempo e con la maturità degli anni trascorsi, ha sempre condannato: la lite con Joe Jordan, anche lui ex calciatore del Milan, ma all’epoca del fatto membro dello staff tecnico del Tottenham.

Gattuso e il rimprovero di Berlusconi: la rivelazione

Stagione 2010/2011, Gattuso era ancora un perno del centrocampo del Milan. Per chi non se lo ricordasse, l’evento che fece da scenario alla lite con Joe Jordan era il match di Champions League tra Milan e Tottenham. Vittoria di misura degli inglesi all’andata, pareggio a reti bianche al ritorno. Tottanham che elimina il Milan, ma quella partita viene ricordata per la pesante lite che contrappose Gattuso e Joe Jordan. Uno scontro a ridosso della panchina degli inglesi, che proseguì anche dopo negli spogliatoio.

Gattuso però, nel momento del cordoglio per Silvio Berlusconi, ha rivelato un retroscena proprio riguardo quella lite e di come la prese l’allora numero uno rossonero. “Mi disse solo due parole, furono sufficienti”, ha detto a distanza di anni Gattuso. “Mi sentii un uomo piccolo. Mi fece capire che con quel comportamento avevo messo sotto i piedi tutta la storia del Milan. Quel comportamento non gli era piaciuto per nulla e gli bastò poco per farmelo capire e per farmi capire che avevo sbagliato.”