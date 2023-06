Il Milan punta forte un big dell’Udinese: tutti i dettagli

Il Milan punta forte su un gioiellino dell’Udinese che milita da due anni all’interno del nostro campionato

Si fa spazio su Tuttosport la notizia riguardante Lazar Samardzic, ala mancina bianconera, entrata nel mirino del Milan in realtà già nel 2020, quando la sua carriera era solo agli albori nelle giovanili dell’Hertha Berlino. Secondo le ultime voci di mercato, ora, i rossoneri avrebbero manifestato nuovamente un forte interesse per il promettente centrocampista.

Un talento promettente nel mirino dei rossoneri

La notizia arriva direttamente dai Rumors Friulani, i quali narrano di un rinnovato interesse da parte della squadra di Pioli per il proprio giocatore.

Non c’è però da sorprendersi: è infatti già dalla scorsa estate che i rossoneri riflettono sull’eventuale acquisto del ventunenne serbo-tedesco, interesse che per quanto riguarda l’ultimo mercato è stato poi dirottato su De Ketelaere. Oggi però il Milan sembra ripensarci, sognando un 4-3-3 in cui Samardzic, nel suo ruolo di mezzala mancina, potrebbe sentirsi a suo agio.

Nonostante la giovane età, il centrocampista bianconero è in poco tempo diventato un punto di riferimento per la sua squadra, collezionando 37 presenze, 5 gol e 4 assist, dimostrando un grande potenziale con la sua visione di gioco, tecnica e intelligenza tattica.

Grazie alle sue eccellenti prestazioni ha attirato l’attenzione di diversi club, su di lui infatti ci sono anche Napoli e Lazio, anche se i rossoneri continuano a premere per avvicinarsi ad una trattativa. Inoltre, l’inserimento di un giovane talento come Samardzic sarebbe coerente con la politica di sviluppo dei giovani talenti che il Milan ha adottato negli ultimi anni.