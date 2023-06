Milan, colpo ad un passo? L’annuncio: “Mi dicono sia vicino”

Il Milan, dopo aver perso l’occasione per Marcus Thuram, ha puntato forte su un altro giocatore: l’affare sembra essere ora a un passo. L’annuncio.

Il Milan ragiona e lavora sul mercato per mettere a segno i colpi migliori, dopo la ricca cessione di Sandro Tonali. Il giocatore andrà al Newcastle per una cifra di 70 milioni di euro più 5 milioni di bonus. E con quei soldi il club rossonero punta ad affari che possano andare a rinforzare la rosa, al netto delle uscite che ancora dovranno arrivare. C’è poi l’annuncio anche su un calciatore che sembrerebbe essere a un passo. Ecco di chi si tratta.

Il Milan sta compiendo in modo ponderato le proprie scelte sul mercato. Con l’affare legato alla vendita del cartellino di Sandro Tonali, il club può avere margini di manovra più ampi e avrebbe perciò anche deciso su chi investire. È sfumata la possibilità di vedere in rosa Marcus Thuram, che alla fine ha scelto l’Inter, ma un’altra operazione potrebbe decollare.

L’Inter, dal canto suo, spera che i rivali rossoneri non si intromettano nell’operazione che porta a Davide Frattesi. Ma il Milan sembrerebbe avere piani diversi. Piani che porterebbero al possibile affondo su Lazar Samardzic. È sul centrocampista dell’Udinese che si vorrebbe investire, ragionando nel frattempo ovviamente anche sull’attacco. Le novità e l’annuncio.

Calciomercato Milan, si fa sul serio per Samardzic: centrocampista dell’Udinese molto vicino. C’è l’annuncio

A parlare dell’avvicinamento tra il Milan e Lazar Samardzic è stato il giornalista e telecronista Massimo Marianella. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha, infatti, riferito: “È chiaro che Davide Frattesi è il giocatore che andrebbe a riempire il vuoto glamour dell’acquisto che è mancato finora per il Milan. Fosse per me, sarebbe la prima scelta. Lazar Samardzic però mi piace tantissimo. Non avesse avuto gli infortuni che ha avuto da giovane sarebbe potenzialmente la nuova stella del calcio tedesco”.

E poi l’indiscrezione: “Samardzic è molto bravo e, tra tutti gli altri, mi dicono che sia quello più vicino in questo momento. Anche se lui non escluderebbe poi l’acquisto anche di altri. È un giocatore che amo tantissimo, è diverso dagli altri, proprio come caratteristiche di campo. È diverso da Florentino Luis, è diverso da Arda Guler. Sono tutte buone idee e sono tutti diversi uno dall’altro”.