Batosta per il Milan, sfuma il colpo sognato dai tifosi

Sembrava potesse esserci l’inserimento del Milan, ma le parole del dirigente spengono ogni possibilità d’acquisto.

È in corso ancora un derby di mercato e Milan e Inter si contendono il centrocampista italiano del Sassuolo. Il Milan ha bisogno di recuperare al più presto il vuoto lasciato da Sandro Tonali a centrocampo e il primo nome sulla lista, per il nuovo Milan, ci riporta a Davide Frattesi. L’Inter dalla parte opposta, invece, con una probabile partenza di Brozovic con destinazione Arabia Saudita deve aggiungere una nuova pedina in mezzo al campo. Carnevali però si espone e dichiara di non aver mai incontrato esponenti del club rossonero portando in vantaggio il club nerazzurro nella trattativa.

Le parole di Carnevali, AD del Sassuolo

Intervenuto a Rai GR Parlamento Giovanni Carnevali ha avuto modo di tracciare una linea su ciò che riguarda il talento azzurro, ora al Sassuolo, Davide Frattesi. Il giocatore è stato sempre accostato al club rossonero ma effettivamente non vi è mai stata una chiara proposta avanzata al Sassuolo, a differenza dell’Inter.

Queste le sue parole sull’interesse da parte del Milan:

L’inter si è mossa per prima, tuttavia non ho mai incontrato il Milan. Se dovessero arrivare proposte da altre squadre siamo pronti a prenderle in considerazione. Ovviamente chi arriva per primo ha più possibilità di chiudere la trattativa al meglio. L’amicizia con Marotta tuttavia conta relativamente nella trattativa.

Queste le parole dell’AD neroverde, che dichiara un vantaggio dell’Inter, a suo dire, nella trattativa senza troppi giri di parole. Parla anche della sua amicizia con Marotta, AD dell’Inter, che però a sua detta non andrebbe ad influenzare la trattativa. Infine ha avuto modo di dichiarare il prezzo per il giocatore:

La nostra valutazione per Frattesi è di 40 milioni di euro. Vorremmo chiudere la trattativa entro i primi dieci giorni di Luglio. Il giocatore vuole andare in un top club ma ovviamente dovranno esserci le condizioni giuste per tutti.

Così conclude Carnevali, dichiarando in modo molto limpido lo stato attuale dei fatti in merito alle richieste avanzate per il giocatore neroverde dichiarando il netto vantaggio dell’Inter. Il Milan quindi sembra essere molto dietro ai cugini nerazzurri nella trattativa ma in questi casi mai dire mai. Il calciomercato ci ha insegnato che i colpi di scena non vanno mai esclusi ma, in questo momento, il club rossonero è sicuramente in svantaggio.