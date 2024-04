Juve-Milan, brutta botta per il rossonero: condizioni da monitorare

Brutta notizia in casa Milan. La squadra di mister Stefano Pioli è in apprensione per le condizioni di un giocatore rossonero.

È subentrata un pizzico di apprensione tra le file del Milan per i problemi accusati da alcuni calciatori rossoneri. A trasmettere un filo d’ansia alla squadra di mister Stefano Pioli è stato Olivier Giroud. Dopo circa 71minuti di gioco, l’esperto attaccante francese si è visto costretto a lasciare il manto erboso dell’Allianz Stadium, facendo posto ad Okafor.

Mister Stefano Pioli sembra essere stato obbligato al cambio nella ripresa in seguito alle condizioni tutt’altro che incoraggianti di Olivier Giroud, andato ko dopo un duro scontro di gioco. Nel momento clou del secondo tempo, il centravanti francese si è fermato per una lancinante botta al ginocchio, scaturita da un brusco contrasto con Gleison Bremer. In seguito allo scontro di gioco, il tecnico Pioli ha deciso optare per la sostituzione, chiamando Olivier Giroud in panchina.

Milan in apprensione

Olivier Giroud ha abbandonato il rettangolo verde dell’Allianz Stadium zoppicante e con qualche smorfia di dolore. Le sue condizioni saranno da monitorare in vista dei prossimi match di campionato. Dopo la sfida esterna contro la Juventus, la squadra di Pioli sarà impegnata nelle gare con Genoa, Cagliari, Torino e Salernitana. Il Milan avrà a disposizione quest’ultimi quattro match per blindare la seconda posizione e chiudere la stagione con il pass per la Champions League tra le mani.

Tuttavia, non è escluso che quella di Olivier Giroud potrebbe essere solo una semplice botta. Lo stato fisico dell’esperto centravanti francese sarà oggetto di osservazione nei prossimi giorni da parte dello staff medico rossonero. Olivier Giroud sicuramente farà di tutto per debellare quanto prima la botta ricevuta al ginocchio per chiudere la sua avventura al Milan nel migliore dei modi. Dopo la sua esperienza in rossonero, Giroud si appresa a lasciare l’ombra della Madonnina per volare in MLS alla corte dei Los Angeles FC.

Sono più serie, invece, le problematiche che derivano dallo stop di Ruben Loftus-Cheek. Le condizioni del centrocampista inglese sono da monitorare in maniera ancor più attenta rispetto a quelle di Olivier Giroud. Il calciatore ex Chelsea si è fermato al minuto 80 per un problema alla caviglia, problema che lo ha obbligato a chiedere il cambio. Il centrocampista rossonero, andato al tappeto in seguito ad un duro scontro di gioco con Adrien Rabiot, ha lasciato il campo dolorante. Dunque, dopo Maignan, lo staff medico rossonero dovrà fare chiarezza anche sulle condizioni di Giroud e Loftus-Cheek.