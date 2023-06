Milan, ecco l’assist per il colpo italiano: “E’ la sua priorità”

Arriva un assist molto importante per il calciomercato del Milan, con la sua priorità che diventa proprio tornare in patria

Il Milan ha deciso di vendere Sandro Tonali al Newcastle United per una cifra altissima, con 70 milioni di euro di parte fissa che entreranno nelle casse di Gerry Cardinale. Una cifra che permetterà a Furlani e Moncada, la nuova coppia del mercato, di investire per sostituire il centrocampista e alzare il livello qualitativo della rosa. Sarà difficile, e il morale è molto basso per la cessione di quello che veniva considerato come il futuro capitano della squadra. In questo senso, il mercato sarà decisivo per dare a Pioli giocatori di alta caratura tecnica e morale.

Sono diversi i giocatori seguiti dal Milan, sia a centrocampo, sia in attacco. Oltre a Frattesi e Milinkovic-Savic, in attacco è uno e uno solo il nome che ha sempre fatto sognare il club rossonero: Nicolò Zaniolo. L’attaccante ha lasciato la Roma a gennaio scorso, direzione Galatasaray per 15 milioni di euro, più 10 di bonus e il 20% della futura rivendita. In Turchia è riuscito a vincere il campionato e il suo apporto è stato decisivo con cinque gol realizzati in dieci presenze.

Il Milan segue con attenzione Zaniolo e sono emerse novità sulla sua situazione. In questa sessione di mercato, infatti, potrebbe ritornare in Italia.

Milan, la priorità di Zaniolo è tornare in Italia

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, Nicolò Zaniolo vuole tornare a giocare in Serie A, perché “è la sua priorità”. La Juventus è al momento la squadra più vicina al giocatore, ma non può pagare la clausola da 35 milioni di euro al Galatasaray. Il club bianconero abbasserebbe volentieri il conguaglio a 22 milioni più il cartellino di McKennie.

Zaniolo vuole assolutamente tornare in Italia e giocare in una big e la carta che potrebbe fare la differenza è la Champions League. Già Paolo Maldini e Frederic Massara ci avevano provato a gennaio, ma Cardinale non aveva dato l’ok al trasferimento sbloccando i soldi lo scorso inverno. E dunque, la diatriba tra l’attaccante e la Roma, dopo il rifiuto al Bournemouth, si è risolta con l’approdo in Turchia.

L’accordo che ha portato Zaniolo al Galatasaray è frutto di un inserimento della clausola, con i club italiani che ora possono provarci seriamente. Con la cessione di Tonali, il Milan può pagare i 35 milioni senza fare troppe discussioni o trattative, perché il giocatore sarebbe felice di vestire la maglia rossonera.