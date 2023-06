Milan, l’algoritmo ha parlato: individuato in Serie A il dopo Brahim

Il Milan sonda il mercato alla ricerca di nuovi innesti. Già individuato il sostituto di Brahim Diaz, rientrato al Real: gioca in Serie A.

Il licenziamento in tronco di Paolo Maldini e Frederic Massara ha rappresentato soltanto il primo passo. Il prossimo della rivoluzione che interesserà il Milan consisterà nel taglio degli elementi ritenuti non più funzionali al progetto e nel conseguente acquisto di giovani in rampa di lancio da valorizzare. Ad occuparsi delle operazioni sarà Geoffrey Moncada il quale, di fatto, provvederà a “smontare” il lavoro fatto in precedenza dai due dirigente messi alla porta da Gerry Cardinale.

Il Milan ha individuato il sostituto di Brahim Diaz (Ansa) – Spaziomilan.it

Ad andare incontro ad un vero e proprio repulisti sarà il centrocampo. In lista di sbarco, ad esempio, c’è Yacine Adli, utilizzato appena 6 volte dal tecnico Stefano Pioli in campionato per un totale di 140 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. L’ex Bordeaux, acquistato nella scorsa estate per una spesa complessiva di 10 milioni, ha fatto fatica ad ambientarsi nella nuova realtà e può partire con la formula del prestito: la Salernitana, nei giorni scorsi, ha lanciato concrete manifestazioni di interesse.

Segnato pure il destino di Tiemoué Bakayoko, la cui ultima presenza risale al 4 marzo. Il francese tornerà al Chelsea, che provvederà poi a smistarlo altrove. Via, infine, anche Aster Vranckx: il belga è riuscito ritagliarsi il proprio spazio (11 presenze) senza tuttavia riuscire a convincere il club a mettere sul piatto i 12 milioni necessari per il suo acquisto a titolo definitivo dal Wolfsburg. Tanti addii che faranno seguito a quello già andato in scena di Brahim Diaz, rientrato al Real Madrid. Lo spagnolo, salvo sorprese, verrà sostituito con un talento della Serie A.

Calciomercato Milan, colpo dall’Udinese: è il nuovo trequartista

Parliamo di Lazar Samardzic. L’ex Lipsia, dopo un buon primo anno di apprendistato, è diventato una colonna portante dell’Udinese: per lui, in totale, 5 gol e 4 assist in 37 apparizioni complessive. La dirigenza rossonera lo ha messo nel mirino dopo aver analizzato i dati prodotti dal famoso algoritmo “Moneyball” e a breve proverà a farsi avanti, con l’obiettivo di strapparlo ai friulani. I bianconeri, dal canto loro, non hanno chiuso alla cessione ma, al tempo stesso, hanno fatto sapere di volere almeno 15 milioni.



Lazar Samardzic è finito nel mirino del Milan (Ansa) – Spaziomilan.it

Una cifra alla portata dei rossoneri che, nell’occasione, dovranno guardarsi dalla concorrenza del Napoli. Gli azzurri sono alle prese con una complicata trattativa per il rinnovo del contratto (scadenza 2024) di Piotr Zielinski: le parti sono distanti e, nel caso in cui non dovessero esserci riavvicinamenti, i Campioni d’Italia provvederanno a vendere il polacco rimpiazzandolo proprio con Samardzic. Moncada deve fare presto.