Leao esulta per il rinnovo “Ce l’abbiamo fatta!”, poi il commento per la prossima stagione

La grande attesa è ormai finita: Rafael Leao ha firmato il proprio rinnovo di contratto fino al 2028. Una notizia fantastica per tutti i tifosi rossoneri, cui comunicato ufficiale del Milan ha rappresentato una liberazione. Nel frattempo, un contento quanto sollevato Leao è stato beccato all’esterno di casa Milan dai tanti tifosi giunti per l’occasione.

Leao rinnova con il Milan, l’indizio social per la prossima stagione

Di seguito, le parole pronunciate da Leao all’uscita di casa Milan e raccolte da Sky:

“Mancavano soltanto le ultime cose da fare e le ho fatte adesso. Trovare un accordo è stato difficile e ci è voluto molto, ma fortunatamente ci siamo riusciti! Numero di maglia? Vedremo se sarà 10 o 17”.

Storia Instagram Leao

Dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio in merito alla volontà di rinnovare quelle di Rafael Leao, che ha poi ha caricato i propri tifosi in vista della prossima stagione tramite una storia Instagram. “Mi sta davvero bene“, ha scritto il fenomeno portoghese, in riferimento all‘Home Kit 2022/23 del Milan di cui è anche testimonial.