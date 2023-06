Leao dopo il rinnovo: “Il Milan è la mia famiglia”, poi il commento sulla città e sullo Scudetto

Lunga ed intensa la giornata odierna in casa Milan, illuminata da un raggio di sole chiamato Rafael Leao. La freccia portoghese ha infatti ufficialmente rinnovato il proprio contratto con la compagine rossonera fino al 2028, al termine di un’estenuante trattativa durata mesi.

Un Leao felice quanto sollevato ha poi commentato l’arrivo della firma nell’immediato, all’esterno di Milanello. Le sorprese per tutti i tifosi rossoneri non sono però finite visto che la compagine rossonera ha reso tale rinnovo un vero e proprio evento social. Dopo i tanti post e le tante grafiche arriva dunque anche un’intervista per Leao, rilasciata sul proprio profilo Twitter dalla squadra di Milano.

Di seguito le parole di Rafael Leao, rilasciate in un’intervista organizzata dal Milan nei pressi di Piazza Duomo:

“Sono molto contento perché era ciò che volevo. Era mia intenzione restare e l’ho fatto capire a tutto il mondo Milan, dai dirigenti ai miei compagni. L’accordo è arrivato al momento giusto. Milano è casa mia, tutti mi hanno accolto a braccia aperte quando sono arrivato qua ed anche nei momenti difficili tutti erano lì per aiutarmi. Con questa fiducia posso arrivare al top e vincere tante cose. La cosa più importante per me e per il mio processo in campo è stata senz’altro che tutte le persone interne al Milan sono diventate la mia famiglia”.

“Nelle prime due stagioni qui i miei numeri erano molto bassi, arrivavo davanti alla porta e non riuscivo a fare gol. Ora credo di essere un giocatore più maturo ed efficace. Ho capito alla perfezione quando tirare, quando passare la palla e il tutto è merito dell’allenamento. Il mister ha capito alla perfezione come alzare il mio livello, è una persona speciale e fuori dal campo mi da sempre consigli per migliorarmi, anche come persona”.

“La mia intenzione è vincere tanti titoli con questo club, come lo Scudetto. Lì ho capito a che dimensione appartenesse questo club e dove mi trovavo. Abbiamo fatto capire al mondo che il giusto mix di giovani ed esperti può davvero fare qualsiasi cosa. Quando siamo passati con il pullman in Piazza Duomo e tutto era colorato di rossonero mi sono emozionato”.

“Ibrahimovic per me è un fratello maggiore. Mi ha sempre spronato, anche quando magari avevo già fatto gol e stavo facendo bene. Mi diceva di dare il massimo, di fare di più anche quando avevo già fatto tanto. Sono arrivato qui molto giovane e non sapevo bene dove mi trovavo. Quando però indossi la maglia del Milan ed entri in un San Siro pieno di tifosi capisci molte cose. Non è facile fare bene in certi contesti, se ci riesci vuol dire che sei davvero forte”.

“La maglia del Milan pesa tantissimo. In questi tre anni e mezzo mi sono abituato di più ai tifosi e al campo e voglio ringraziare tutti per la pazienza avuta nei miei confronti. Voglio continuare a dare il massimo per questa maglia facendo ancora tanti gol e tanti assist”.

“Milano è simile al Portogallo. La gente è accogliente, ci sono molti ragazzi, è bello fare shopping. Vivere qui per un giovane è bellissimo. L’italiano è simile al portoghese e per questo non ho fatto fatica ad imparare. Spero di vivere a Milano ancora per molto tempo”.