Nessuno come Tonali: è nella storia del calcio italiano, record incredibile

Sandro Tonali, capitano in pectore del Milan, lascerà a breve la squadra per divenire un nuovo calciatore del Newcastle: la sua cessione è da numeri record per il calcio italiano.

Incredulità ma anche inevitabilità, sono le due sensazioni che ha generato la notizia dell’addio di Sandro Tonali al Milan. Il centrocampista italiano si candidava ad essere possibilmente una bandiera di nuova generazione e invece la legge del calciomercato si è imposta su quella emozionale. D’altronde, la Premier League rappresenta ad oggi il palcoscenico più interessante al quale ambire e al contempo dinanzi a certe offerte per un club risulta difficile essere indifferente e rifiutare. La conclusione del vincolo professionale del duo Maldini e Massara col Milan dal canto suo ha indirizzato diversamente il mercato, più pragmatico e proiettato al presente.

Giuseppe Riso e Marianna Mecacci, due agenti di Tonali, sono stati in Romania al termine della settimana, dove il calciatore è impegnato negli Europei Under-21, per mettere a punto con il calciatore i passaggi definitivi per il trasferimento in Inghilterra. Bisognerà attendere ancora qualche giorno, affinché siano definiti gli ultimi dettagli ma non c’è modo di credere che l’affare non si concretizzerà.

Sandro Tonali firmerà un lungo contratto di sei anni a 8 milioni di euro di ingaggio a stagione più 2 di bonus. Altrettanto lauto sarà il compenso che incasserà il Milan, vale a dire l’esosa cifra di 80 milioni di euro. L’agente del calciatore a ‘SKY Sport’ si è riferito così alla trattativa: “Il ragazzo è sereno. Quando arrivano tali offerte è difficile rifiutare sia per il club che per il giocatore. Nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche”.