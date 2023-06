Nicolò Zaniolo, annuncio ufficiale: che assist per il Milan!

Nicolò Zaniolo, dopo i mesi trascorsi in Turchia, è tornato a far parte della lista dei convocati della Nazionale Italiana: è arrivato ora anche un annuncio ufficiale.

Il Milan ha diversi nomi su cui ragionare in ottica calciomercato. Il club rossonero vorrebbe mettere a segno operazioni sostenibili, ma volte allo stesso tempo al potenziamento della squadra. In tutto questo discorso potrebbe poi andare a inserirsi il profilo di Nicolò Zaniolo, al momento sotto contratto con il Galatasaray. L’annuncio ufficiale.

Nicolò Zaniolo si è trasferito, infatti, al Galatasaray solamente lo scorso 8 febbraio. Dicendo addio alla Roma con cui non aveva più margini di centralità nel progetto. Con il club turco ha firmato 11 presenze, in cui ha segnato 5 gol e servito 1 assist. La sua esperienza in Turchia, però, non è detto che continui. Anzi.

Le sue parole hanno fatto intendere anche molto altro. Lui stesso ha infatti parlato in diretta a ‘TvPlay_Calciomercato.it’ e ha dichiarato che nel mercato tutto è possibile. Apertura questa a un possibile ritorno in Serie A? Il Milan, fortemente interessato al suo cartellino già nel corso del mercato invernale passato, ci spera. Il punto della situazione.

Milan, assist di Zaniolo? Il giocatore non chiude alla possibilità di tornare in Serie A

A ‘TvPlay_Calciomercato.it’, in diretta su ‘Twitch’, ha parlato così Nicolò Zaniolo: “Ritorno in Serie A? Sto bene in Turchia ora, vediamo quello che succede nel mercato. Non si può mai sapere cosa succede, però sto bene lì. Quello che succede si vedrà”. Il Milan spera adesso che possa essere un assist. La volontà del giocatore, infatti, pesa molto nelle diverse operazioni di calciomercato. E Zaniolo di certo non chiude a un possibile ritorno in Italia.

In Turchia i tifosi si sono affezionati e gliel’hanno dimostrato anche andandolo a sostenere nel corso degli impegni con la Nazionale Italiana in Nations League. Ma la Serie A è pur sempre casa del giocatore formatosi nelle giovanili dell’Inter e cresciuto alla Roma. Con i giallorossi non si è lasciato nel migliore dei modi, ma c’è chi continua a essere interessato al suo cartellino. Il Milan su tutti, ma occhio anche alla Juventus.