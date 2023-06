Calciomercato Milan: Arda Guler strega l’Europa, i rossoneri ci provano

Il Milan punta forte il baby talento turco, il gol messo a segno alle qualificazioni Euro 2024 ha stregato tutti.

Arda Guler riceve elogi dal mondo calcistico, il suo mancino ha conquistato gli occhi di tutta Europa ed ora tutti lo vogliono. La clausola non è proibitiva e, al Milan, un giocatore con le sue caratteristiche farebbe comodo.

Il Milan vuole Guler: la situazione

Arda Guler, classe 2005 e appena 18enne, sta riuscendo a portare su di sé gli occhi dell’Europa, ed ora i big club lo desiderano nella propria rosa. Attualmente al Fenerbahce, dal 2021, dopo essere stato anche tra le fila delle giovanili del club turco, per il giovane talento può già arrivare il salto di qualità in un top club europeo.

La partita vinta dalla sua Turchia contro il Galles valevole per le qualificazioni all’europero 2024 per 2-0, un paio di giorni fa, ha dato prova delle qualità del ragazzo poiché il raddoppio da lui messo a segno, da fuori area di mancino, ha fatto già il giro del mondo.

Al Milan sarebbe il giocatore giusto per ricoprire la trequarti e la fascia destra, la clausola è di 17.5 milioni di euro e con il Fenerbahce, che vorrà incassare il più possibile dal ragazzo, andrà in scadenza nel 2025. Il Milan potrebbe giovare tuttavia di un allaccio diretto con Guler, si tratta di Damien Comolli, ora presidente del Tolosa, quest’ultima di proprietà RedBird, ed ex direttore sportivo del Fenerbahce quando Guler militava nelle giovanili e già brillava.

Il nome è sul taccuino di Moncada ed ora le trattative per il talento turco saranno ancora più intense.