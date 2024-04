Juventus-Milan, le ultime sulla formazione: nuova mossa a sorpresa di Pioli

Nella sfida di oggi tra Juventus e Milan è in arrivo una sorpresa nella formazione di Stefano Pioli: pronta una nuova mossa del tecnico.

È il giorno del match tra Juventus e Milan e Pioli è pronto ad inserire una nuova mossa a sorpresa all’interno della sua formazione. All’Allianz Stadium sarà bianconeri contro rossoneri in una sfida che non ha molto da dire ai fini del campionato. Si gioca per il secondo posto, ora occupato dal Milan che ha una distanza di 5 punti. Allegri proverà ad avvicinarsi per provare a riprendersi ciò che ha perso qualche mese fa.

Le due squadre si affronteranno con umori completamente opposti. La Juventus è reduce dalla qualificazione in finale di Coppa Italia a discapito della Lazio e avrà la possibilità di conquistare almeno un trofeo questa stagione. Il Milan, invece, è fuori da tutto e, dopo la sconfitta nel derby di lunedì scorso contro l’Inter, gli rimane da confermare la seconda posizione in classifica. Un finale di stagione, dunque, che i tifosi del Diavolo si aspettavano diverso. Ora non resta che concludere il campionato nel migliore dei modi e per farlo Pioli ha in mente una nuova sorpresa nella formazione di stasera.

Juventus-Milan: ecco la sorpresa nella formazione di Pioli

Stefano Pioli cambia ancora: nella formazione di Juventus-Milan è pronta una nuova mossa a sorpresa. Dopo Leao prima punta nel derby contro l’Inter, il tecnico emiliano potrebbe schierare Musah sulla fascia destra nel reparto difensivo. La scelta dell’allenatore rossonero è dovuta alla squalifica sia di Calabria sia di Theo Hernandez. L’assenza dei due esterni, infatti, costringe Pioli a spostare Florenzi sulla sinistra e, di conseguenza, ad arretrare Musah in un ruolo non suo. Il Milan, dunque, è in emergenza in difesa e deve fare i conti anche con un’altra squalifica ovvero quella del centrale Tomori, sostituito da Thiaw.

Piove sul bagnato in casa Milan e, contro la Juventus nel match di oggi alle ore 18, bisognerà dare il massimo per ritornare a Milano con un risultato positivo. In attacco per i rossoneri c’è il ritorno al passato: Giroud prima punta che sarà sostenuto da Pulisic, Loftus-Cheek e Rafa Leao. Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni di questo match.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo; Bremer; Gatti; Kostic; Rabiot; Locatelli; Cambiaso; Weah; Yildiz; Vlahovic. All. Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi; Gabbia, Thiaw; Musah; Reijnders; Adli; Leao; Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. All. Pioli.