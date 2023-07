15 milioni per cederlo: il Milan deve decidere

Il Milan continua a sondare il mercato, alla ricerca di nuovi rinforzi per Pioli. Fissato il prezzo dell’obiettivo: servono 15 milioni.

Non vuole fermarsi il Milan. Il club, dopo aver provveduto a sostituire Sandro Tonali con il duo formato da Ruben Loftus-Cheek e Tjjani Reijnders, ha rinforzato anche l’attacco prendendo Noah Okafor dal Lipsia per una spesa complessiva pari a 15 milioni. In arrivo, poi, ci sono ulteriori colpi tesi a soddisfare le richieste del tecnico Stefano Pioli e rendere la rosa rossonera ancora più competitiva ad alti livelli.

Nelle scorse ore, ad esempio, sono stati fatti dei concreti passi in avanti per Samuel Chukwueze escluso dal Villarreal dall’amichevole disputata con l’Hannover. L’intesa decisiva è stata trovata sulla base di 25 milioni più una serie di bonus, legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Restano da limare alcuni dettagli ma l’operazione va considerata chiusa. Il nigeriano nella scorsa stagione ha totalizzato 13 gol ed 11 assist in 50 partite complessive, dimostrando di essere un elemento molto duttile: nel tridente offensivo gioca solitamente a destra ma, all’occorrenza, può essere impiegato pure a sinistra.

Definita l’operazione, il management coordinato dal proprietario Gerry Cardinale nei prossimi giorni proverà a puntellare il centrocampo. Nel mirino è finito Yunus Musah del Valencia: i contatti sono scattati ma, almeno finora, non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa. Il Milan, in particolare, ha messo sul piatto 13 milioni mentre gli spagnoli ne vorrebbero almeno 18. Le interlocuzioni proseguiranno tuttavia le complicazioni emerse hanno spinto la società a sondare piste alternative. Una di queste porta ad un calciatore della Serie A in rotta con il suo attuale club.

Milan, colpo da 15 milioni: la cessione è possibile

Si tratta di Nico Dominguez, impegnato in una complicata trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Il Bologna vorrebbe trattenerlo ancora ma la proposta da 1.5 milioni netti all’anno non soddisfa il calciatore, il quale ha deciso di prendersi del tempo per riflettere e valutare il da farsi. I felsinei, in attesa del responso del diretto interessato, hanno nel frattempo provveduto a fissare il prezzo: 15 milioni.

Una cifra alla portata del Milan, iscrittosi alla corsa alla luce dell’ottima stagione vissuta dal classe 1998 e della sua crescita esponenziale sotto la gestione di Thiago Motta. Riuscire ad ingaggiarlo non si preannuncia facile, vista la concorrenza della Roma, ma un tentativo concreto verrà di certo fatto. Per quanto riguarda le cessioni, va registrato l’interesse del West Ham nei confronti di Divock Origi escluso dalla tournée negli Stati Uniti. La trattativa può entrare nel vivo da un momento all’altro.