Milan scatenato, dopo le cessioni altro colpo in arrivo per Pioli

Nelle ultime settimane, il mercato estivo del calcio sta vedendo importanti scambi e trattative; ora i rossoneri starebbero avanzando le trattative per il centrocampista di proprietà del Valencia.

A pochi giorni dalla cessione di Matteo Gabbia, ora pronto ad iniziare la sua nuova avventura con il Villarreal in Spagna, il Milan si prepara a fare posto al talentuoso attaccante Samuel Chukwueze, per il quale si potrebbe concludere l’affare già dal prossimo lunedì.

Non è però finita qui per il club rossonero, che non si ferma e continua a ricercare nuovi talenti da inserire nella rosa della prossima stagione; tra i nomi sulla lista riecheggia ora quello di Yunus Musah.

Musah, rossoneri non si fermano per trovare un accordo

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Gianluca Di Marzio, il Milan sta lavorando senza soste sulle possibili nuove acquisizioni. Il club è infatti ancora deciso ad andare avanti con le trattative per portare a Milano Yunus Musah, centrocampista di proprietà del Valencia.

Il giovane talento è sicuramente entrato nel mirino di diversi club di alto livello, ma i Diavoli si stanno dimostrando piuttosto determinati a portarlo in Italia.