Milan, colpo di scena: campo libero per Lopetegui

Novità su Lopetegui. L’allenatore, cercato dal Milan, ha perso una delle possibili pretendenti per la prossima stagione.

Il Milan è riuscito a strappare un punto con le unghie e con i denti allo Stadium di Torino. È chiaro che il Diavolo non possa sorridere per un pareggio a reti bianche, ma il momento è sotto gli occhi di tutti. Infatti la squadra di Pioli si è rotta le ossa in queste settimane, uscendo con la Roma dall’Europa League e perdendo il derby Scudetto.

Tuttavia l’aver costretto la Juventus allo 0-0 può essere importantissimo per la lotta al secondo posto. Infatti questo è l’unico obiettivo che il Milan può darsi da qui alla fine di maggio.

Dopodiché, al termine della stagione, il Diavolo dovrà fare i conti con sé stesso. In primo luogo c’è da decidere chi siederà sulla panchina di un traballante Pioli, poi verrà il momento del calciomercato. Tuttavia è chiaro che il passaggio primario è quello di scegliere chi sarà la guida tecnica del Milan.

In particolare si può notare dai rumors come Lopetegui, ex Spagna e Real Madrid, sia il nome più gettonato in questo momento. Tuttavia ci sono opinioni contrastanti in casa Milan sulla possibile scelta del tecnico, anche se la corsa a Lopetegui potrebbe aver perso una concorrente.

Lopetegui, West Ham out

Lopetegui è il primo nome sulla lista del Milan per diventare allenatore nella prossima stagione. Per lo meno questo è ciò che esce dal toto allenatore, nonostante l’insofferenza mostrata da Furlani nella giornata di ieri. Infatti il dirigente rossonero ha ammesso di trovare fastidiose le voci delle ultime settimane che riguardano il Diavolo. Tuttavia la strada che porta a Lopetegui potrebbe essersi spianata, considerando la posizione del West Ham. Infatti gli Hammers erano delle candidate ad eleggere il tecnico spagnolo come allenatore per la prossima stagione. Tuttavia, secondo The Guardian, i londinesi hanno fatto un passo indietro.

Il West Ham avrà il problema di sostituire David Moyes nelle prossima stagione ed ha pensato nelle ultime settimane a Lopetegui. Però, come raccontato da The Guardian, l’idea degli Hammers è cambiata. Infatti, all’interno della dirigenza dei Claret and Blue. ci sono alcuni esponenti di una corrente opposta all’arrivo del tecnico.

Di conseguenza la strada che porta a Lopetegui si rivelerebbe spianata per il Milan, anche se la situazione è in divenire. Infatti i rossoneri non hanno ancora deciso come proseguire nella prossima stagione, nonostante i colloqui positivi con l’allenatore. Dunque le chance sono alte, ma il 100% è un’altra cosa.