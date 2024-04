“C’è chi alza lo Scudetto…”: Milan, che frecciata dai tifosi dell’Inter

Che frecciata verso il Milan. I tifosi dell’Inter hanno festeggiato lo Scudetto a San Siro, sbeffeggiando i rossoneri.

Il Milan sta vivendo una fase di convalescenza, dopo essersi distrutta le ossa nelle ultime settimane. Prima l’eliminazione in Europa League per mano della Roma, un’eliminazione che fa il paio con quella ai gironi di Champions League. Poi c’è da aggiungere la sconfitta nel derby, che poi ha regalato all’Inter lo Scudetto in maniera aritmetica.

Dunque questa convalescenza sarà importante per traghettare i rossoneri verso la fine della stagione, con il primo passo che è già alle spalle. Infatti il Milan ha portato via un punto da Torino, dopo aver blindato la propria porta in qualsiasi modo possibile.

Eppure in questa fase di convalescenza il Diavolo rischia di farsi più male del solito, per lo meno rispetto a quando sarebbe in ottima forma. Intanto il focus della dirigenza rossonera è ovviamente rivolto alla programmazione della prossima stagione: il primo tassello è la panchina, il secondo il calciomercato.

In particolare la reazione di Furlani di ieri lascia trasparire una certa insofferenza verso i mass media, soprattutto per il modo in cui si parla del prossimo allenatore del Milan. Ed è in questo clima che uno striscione apparso a San Siro può sicuramente scottare la pelle già ferita del Diavolo.

Scudetto, sfottò a San Siro

Che questa stagione si offra agli sfottò più disparati non è un mistero. In primis i derby persi dal Milan, uno condito dalla manita nerazzurra e l’altro dalla matematica vittoria dello Scudetto targato Biscione. È chiaro che, chi vive la quotidianità di Milano in questi giorni, vede la città in una dicotomia nerazzurra o rossonera. Chiaramente con le dovute differenze portate in alto da questa stagione. Eppure i tifosi dell’Inter non hanno dimenticato il Diavolo nella propria festa Scudetto, dedicando uno striscione proprio al Milan.

In particolare sugli spalti di San Siro è apparso uno striscione dedicato, si fa per dire, ai rossoneri. Sullo striscione si legge: “C’è chi alza lo Scudetto…e chi alza il volume”. Il mirino dei tifosi dell’Inter cade sull’episodio post derby Scudetto, in cui San Siro ha alzato il volume della musica. Tuttavia non erano i tifosi a cantare, ma le casse della Scala del Calcio. Tant’è che in questi momenti i tifosi rossoneri non possono fare altro che incassare e guardare avanti. È chiaro che avere un piede ancora in Europa avrebbe cambiato il finale di stagione rossonero, ma ora c’è solo lo spazio per aspettare di tornare a festeggiare.